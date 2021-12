Julio César Chávez Jr. confesó que estuvo en rehabilitación y cómo fue su proceso

Recientemente el propio Chávez Jr. habló de lo que pasó el tiempo que se aisló de la esfera pública y de redes sociales (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez Junior volverá al ring el próximo 18 de diciembre. Retomará su carrera después de una larga pausa, ya que estuvo ausente algunos meses y mucho se especuló sobre su situación personal.

Recientemente el propio Chávez Jr. habló de lo que pasó el tiempo que se aisló de la esfera pública y de redes sociales. Por medio de una historia temporal de Instagram confesó que sí estuvo en una clínica de rehabilitación para tratar problemas con adicciones.

A pesar de que su padre, Julio César Chávez contó que sus hijos Omar y Julio estaban en retiro espiritual y negó que se tratara de una clínica para tratar adicciones, el propio Chávez Carrasco contó lo que verdaderamente pasó.

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez Junior, volverá al ring el próximo 18 de diciembre (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Destacó que estuvo tres meses anexado y sin poder ver a sus hijos. Su esposa Frida Muñoz fue la encargada de hacer el proceso e inscribirlo; lo llevó a un centro de rehabilitación porque Chávez Jr consumía unas pastillas para adelgazar, así que estuvo ausente todo ese periodo sin poder ver a su familia.

“Duré tres meses y medio sin ver a mi hijo porque estuve en la clínica supuestamente la mamá de ellos me metió. Me metí a la clínica para que estuviera bien”

Sobre el tipo de pastillas que consumió, aclaró que no son adictivas y que únicamente sirven para bajar de peso. Las comparó con la fentermina, sustancia que es utilizada para inhibir el apetito y de esta forma bajar de peso, misma a la que salió positivo Óscar Valdez, campeón del peso pluma, semanas antes de la defensa de su título.

Frida Muñoz, esposa de Chávez Jr, fue quien internó al peleador en la clínica (Foto: Instagram/@fridamuro)

“Me metía unas pastillas como a las que salió (positivo) Óscar Valdez, que son para bajar de peso. Yo no uso nada más, pero fue para hacer tiempo, porque soy una persona adulta, le estoy diciendo pero se aprovechan y me tuvieron ahí y aprovecharon”, detalló Julio César Chávez Jr.

Mostró su molestia de cómo reaccionó su familia y las medidas drásticas que tomaron para internarlo en la clínica. Cuando llegó el momento de ingresarse al centro, nadie de la familia del boxeador se acercó y se deslindaron de la supuesta recaída en adicciones del púgil.

“Para eso me metieron, pero a la hora de la hora todos dijeron que no tenían nada que ver y tuve que salir yo solo, me abandonaron ahí”

También habló de su relación en matrimonio y apuntó que las acciones que tomó su esposa no fueron del agrado del Chávez Jr. y cómo es que fue separado de su familia. Narró la situación en la que se encuentra su matrimonio y el cuidado de sus hijos y reprochó la actitud de Frida Muñoz. A pesar de que estuvieron a punto de divorciarse, Chávez Jr logró llegar a un acuerdo, pero su relación con ella aún tiene algunas diferencias.

David Zegarra será el nuevo rival de Chávez Jr. (Foto: Instagram/@jdpromociones)

“Lo hice para que vieran que a veces hay cosas que no están bien. A veces ella no me contestaba, no hay información. Me preguntan si me quisiera divorciar y no quisiera porque tengo hijos, lo primordial son mis hijos. Si no cuida a mis hijos, no me atiende a mí, si hace lo que quiere, entonces no hay un compromiso”, destacó.

La vida personal de Julio César Chávez Jr enfrenta diferentes altibajos, pero ahora su próximo objetivo es el regreso al cuadrilátero el sábado 18 de diciembre en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa. Se medirá contra David Pantera Zegarra.

El púgil mexicano buscará remediar su imagen tras perder contra Anderson Silva en el “Tributo a reyes”.

