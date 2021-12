Un amigo de Marcelo Gallardo habló sobre el futuro del DT en River: cómo están las negociaciones con Uruguay

Con prácticamente todo definido en materia deportiva, en River reina la expectativa sobre la decisión que tomará Marcelo Gallardo respecto a su futuro. Y en Uruguay están igual de alertas, ya que los directivos de la asociación charrúa lo tienen como principal candidato a suceder al Maestro Tabárez como seleccionador. Ya hubo contactos con el representante del Muñeco y un miembro importante de la junta directiva brindó precisiones en ESPN. Por su parte, un íntimo del DT compartió una apreciación sobre su continuidad profesional.

“Para nosotros es el principal candidato o el número uno. Es el proyecto al que nosotros apuntamos. Sin dudas que los días pasan y así como fuimos recibiendo señales que nos albergaban mucha expectativa y esperanza para que Marcelo se hiciera cargo de la selección, el tiempo va pasando y ahora estamos esperando nuevas señales para reafirmar ese interés o buscar otro”, fue lo que expresó Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF.

Y prosiguió: “Teniendo en cuenta que el próximo partido es el 27 de enero, tenemos el tiempo suficiente para poder elegir bien al sucesor del Maestro Tabárez. No tenemos un plazo, pero sí queremos tomar la decisión lo antes posible. No está claro hasta cuándo vamos a esperar. En la medida que tengamos señales, podemos seguir esperando y, si no, estudiaremos otras posibilidades”.

Está claro que desde el otro lado del charco aguardan por un nuevo guiño de Gallardo, que prepara el cierre de la participación del campeón River en la Liga Profesional. Este domingo recibirá a Defensa y Justicia en el Monumental y más tarde bajará el telón contra Atlético en Tucumán. Casales se refirió al diálogo entre uno de los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el agente de Gallardo: “Dio una primera señal. No nos cerró las puertas en la cara, dijo que le diéramos unos días y que estaba dispuesto a hablar. Que más adelante tomarían una resolución”.

La interpretación de los uruguayos fue encender la esperanza después de la entrevista que el DT brindó luego de consagrarse campeón en Argentina: “Mencionó que tenía derecho a elegir su destino. No le cerró la puerta a River, pero sí abrió una para estudiar otro proyecto”.

En consonancia con el tema, el panelista del programa F12 Mariano Juan, de estrecha relación con Gallardo, aportó algunas apreciaciones desde su rol de amigo. Cuando le mencionaron si estaba al tanto de la idea del Muñeco, respondió sobre la confidencialidad del asunto: “Algunas cosas sé, otras no. Hablamos mucho más de la vida y la familia que lo laboral. Pasa que en este momento de su vida la familia es muy importante. Él no tiene decidido qué hacer. Al menos hasta el jueves pasado que habló. Fue muy sincero, para lo bueno y para lo malo”.

Mariano Juan y Marcelo Gallardo, en un almuerzo junto a otras viejas glorias de River Plate

Sin embargo, entre líneas, el ex futbolista de Huracán deslizó: “Esto sí lo puedo asegurar. No pasa por la oferta que tenga si sigue en River o no. Si suge en River depende pura y exclusivamente de lo que él quiera hacer. No pasa porque ‘tengo Uruguay, Flamengo u otro equipo que me voy de River’. Él termina de River por una cuestión personal”.

