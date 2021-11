El divertido cruce entre Marcelo Gallardo y Leonardo Astrada: el consejo para los futbolistas mayores de 30 años

* El diálogo entre Astrada y Gallardo

Marcelo Gallardo mantiene un perfil profesional mientras River Plate compite en los distintos torneos. Cuando se logran los objetivos, el Muñeco suele dar entrevistas donde se saca el traje de entrenador durante algunos minutos y toca temas que durante las competencia no suele charlar. En este caso, tuvo un mano a mano con Leonardo Astrada en el campo de juego del estadio Monumental donde recordaron viejas épocas y aclararon un enigma clave en la vida del técnico campeón.

El ex volante de marca del Millonario y hoy panelista de ESPN inició la conversación. “Los días que concentrábamos juntos, nunca nos pusimos a hablar realmente que tenías esa ambición de querer dirigir. ¿Cuándo se te despertó ese bicho?”, consultó Leo. El Muñeco, algo nostálgico, comenzó a responder: “No, si vos hablabas sobre cualquier cosa Leo. Eso es algo que se te va despertando. Cuando concentrábamos juntos vos eras grande y yo era chico. Vos seguís siendo más grande y yo menos chico. La verdad que la pasábamos bien, era un lindo grupo. Yo crecí con ellos, con la imagen de todos ellos. No solamente de la palabra, sino de los comportamientos, las acciones y viví una muy linda experiencia con todo ese grupo de trabajo. Con Leo, con Hernán, Enzo, el Mono Burgos, con el Loco Berti”.

Gallardo continuó rememorando momento de cuando era chico y compartió el cuarto de la concentración con Astrada. “Leo fumaba mucho y a mí que no me gustaba fumar me tenía que ir del cuarto. Me acuerdo que lo tengo a Julito acá, cuando fuimos a tu casamiento. Me traen muchísimos recuerdos tenerlos acá. De los buenos”, agregó.

Gallardo disfrutó su primer título de liga junto a sus tres hijos (Foto: @fotobairesarg)

A continuación, volvió a la línea que le había planteado Leo al principio y la contestó en detalle: “Se me despertó a los 28, 29 años cuando comencé a preguntar a los entrenador por qué hacíamos tal cosa. A mí me gustaba aprender, a esa edad se me despertó la curiosidad: por qué entrenábamos de la manera que entrenábamos, por qué íbamos a jugar de esa manera y ahí sentí que se me había despertado. A partir de ahí empecé a transitar esa etapa de final de carrera después de los 30 que sabes que algún día se va a terminar el fútbol y que es muy triste cuando termine. Yo quería empezar a empaparme de esa curiosidad y esos conocimientos para dirigir. Así que se me despertó mucho después de compartir concentración”.

Astrada, satisfecho con la explicación, quedó conforme y lo demostró ante las cámaras. “Me facilitaste porque muchas veces me preguntaron: ‘¿Vos sabías que Marcelo iba a ser entrenador?’. Ya está, lo contestó”, declaró. El Muñeco aprovechó para reafirmar su respuesta: “Vos negro ya estabas retirado. Fue así, se te despierta la curiosidad de grande y yo no creo que hayan chicos de 20, 22 años que a día de hoy quiera se entrenador. Más allá de lo que le guste o lo que le apasione. Con todas las cosas que hay hoy dando vueltas, lo que menos piensan es qué van a hacer el día de mañana”.

Para cerrar, dejó una reflexión para aquellos que están transitando sus últimos pasos en el fútbol. “Yo le digo a los jugadores más grande que después de los 30 empiecen a prepararse qué van a hacer porque realmente viene un vacío enorme y para lo que hagan se tienen que preparar. Estar capacitados para lo que venga”, concluyó Gallardo.

