Revelan cuál es la ambición de Cristiano Ronaldo antes del retiro y que tiene a Messi como protagonista

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volverán a competir por el Balón de Oro

El prestigio que consiguió el Balón de Oro a través de los años generó que cuando la FIFA decidió separarse de France Football para entregar su propio galardón, el efecto de debate sobre quién merece el premio dorado al mejor de la temporada se intensifique aún más. El próximo lunes 29 de noviembre se revelará el ganador luego de un año ausente ya que los organizadores sintieron que el caos generado por el coronavirus no permitió el desarrollo normal de las distintas ligas durante 2020.

Uno de los principales responsables del conteo de votos es Pascal Ferré, editor de la aclamada revista. El periodista es una de las dos personas que sabe el próximo ganador del Balón de Oro y la respuesta la tiene bajo llave en su cerebro. “Imagina que sufro un accidente. Todavía se tendría que entregar el Balón de Oro”, explicó en charla con el New York Times planteando el hipotético caso que le suceda algo a él o al otro responsable de comunicar el mejor futbolista de la temporada 2021.

Ferré, en su oficina, prepara todo para la ceremonia que se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre (Crédito: New York Times)

Los rumores vinculan a Lionel Messi y su séptimo premio, pero el corresponsal está seguro que ningunas de las versiones son ciertas. “Les digo que no puedo compartir el nombre porque los ganadores todavía no lo saben y no sería correcto que no fueran los primeros en enterarse. Es mi sexto año a cargo del evento. Todavía no cometo un error”, afirmó con seguridad Ferré que aguarda con ansias las últimas horas antes que se realice la ceremonia en el Teatro del Châtelet de París.

La competencia que se generó entre la Pulga y Cristiano Ronaldo en quién acumula más Balones de Oro tiene un plano fundamental en la vida diaria del portugués según Pascal. “Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho”, comentó. Y agregó al respecto: “Es la Navidad de los jugadores de fútbol. La identidad del ganador es un gran secreto. No hay un equivalente en el resto del deporte, creo”.

Los últimos ganadores del Balón de Oro en formato revista de France Football (Crédito: New York Times)

Por otro lado, buscó darle dimensión al galardón que comenzó su historia en el año 1956 cuando Stanley Matthews se ubicó tres puntos por encima de Alfredo Di Stefano en las votaciones. “No tiene que ver con el dinero. Es solo el trofeo. Pero tener uno es tener un lugar en la historia”, explicó Ferré. Junto a Robert Lewandowski, Karim Benzemá y Jorginho, el astro argentino se presentará la próxima semana en la capital de Francia en busca de un nuevo Balón de Oro para su amplia colección.

SEGUIR LEYENDO: