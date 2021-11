El millonario contrato que PSG le ofrecería a una figura del Real Madrid para reemplazar la posible salida de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé podría irse del PSG a mediados del 2022 (Reuters/Carl Recine)

El futuro de Kylian Mbappé es una de las gran incógnitas que tendrá el próximo mercado de pases en Europa. El atacante, estrella del Paris Saint Germain, termina su contrato durante 2022 y todos los rumores indican que su intención sería la de irse de Francia para cumplir su sueño de joven y ponerse la camiseta del Real Madrid.

Frente a este escenario, y después de ofrecerle varias opciones para renovar el vínculo con una suculenta mejoría en su contrato que Mbappé habría rechazado, el PSG buscaría a una de las estrellas de la Casa Blanca para ocupar el lugar que dejaría el francés a mediados del año próximo en la plantilla.

Según indicó el diario ABC, de España, Vinícius Júnior sería el elegido por Leonardo y el resto del equipo que trabaja junto al director deportivo del conjunto parisino para suplir la salida del delantero surgido en el Mónaco. El extremo brasileño está teniendo una gran temporada con los Merengues: en 18 partidos, ya sea por la liga española o los duelos por la Champions League, suma 10 goles y siete asistencias para el equipo que dirige Carlo Ancelotti.

El periódico ibérico también dio detalles de la oferta que le ofrecería PSG al delantero de 21 años surgido en las divisiones menores del Flamengo. El equipo actualmente dirigido por Mauricio Pochettino estaría dispuesto a ofrecerle un contrato por seis temporadas con un sueldo fijo anual de 17 millones de euros, muy superior al que Vinícius Jr percibe en la Casa Blanca.

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior sería el elegido para reemplazar a Mbappé si este se va del PSG (EFE/Miguel Ángel Molina)

Hay que destacar que el jugador que fue titular en el último clásico entre Argentina y Brasil que se disputó en San Juan por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 cobra un poco más de tres millones de euros por temporada y la oferta que le haría el equipo de la capital de Francia se multiplicaría por seis si la comparamos su sueldo actual.

Para la temporada 2018-2019, el club que dirige Florentino Pérez abonó 35 millones de euros por el pase del brasileño que se destacó en las selecciones juveniles de su país. En 2015 anotó seis tantos y se consagró campeón sudamericano Sub 15, mientras que dos años más tarde, en el mismo torneo pero de la categoría Sub 17, volvió a ser el goleador del torneo y también logró el título como jugador más destacado en una nueva consagración para la Verdeamarela juvenil.

Hace algunos meses, el propio Leonardo explotó contra la directiva merengue por sus continuos intentos de seducir al atacante campeón del mundo en Rusia 2018. “Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros. Y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo. No es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente”, fue una de las tajantes respuestas del director deportivo en Marca.

Mbappé, Messi y Neymar conforman una delantera temible en París (Reuters/Carl Recine)

En las últimas horas, un compañero de Mbappé se refirió a su futuro. Ángel Di María habló de cómo vive el vestuario del PSG la posible salida de una de las máximas estrellas del conjunto que tiene a Lionel Messi, Neymar Jr y otras figuras.

“La realidad es que es una decisión personal este tipo de cosas. Kylian sabe qué dirección quiere dar a su vida, a su carrera como jugador. Obviamente querríamos decirle que renueve, que no se vaya, pero son decisiones personales”, expresó Fideo en el programa de Rothen de RMC Sport.

Además, no se guardó elogios para el N° 7 del equipo parisino. “Es un regalo tener la oportunidad de jugar con él. Sabemos que cualquier balón que le metamos en profundidad lo va a aprovechar para marcar. Es realmente impresionante. La conexión que he tenido con él es realmente buena y poder jugar con jugadores así es extraordinario”.

