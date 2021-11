La brutal patada de Jonathan Calleri a David Luiz, por la que lo expulsaron a los 9 minutos en Flamengo-San Pablo

La patada de la polémica y el dolor de David Luiz

Iban apenas 9 minutos del duelo entre San Pablo y Flamengo por el Brasileirao, y los cariocas ya se imponían por 2 a 0 en el Morumbí, gracias a las conquistas de Gabigol y Bruno Henrique. David Luiz intentó salir con balón dominado, cuando el argentino Jonathan Calleri le aplicó un brutal planchazo, que le provocó un profundo dolor, además de decretar la expulsión del delantero.

El ex punta de Boca Juniors, de 28 años, se deslizó sobre el césped en pos de quitarle el balón al experimentado defensor, pero en su lugar impactó con los tapones de sus botines sobre el tobillo derecho de su rival, que se torció peligrosamente, al límite de la rotura.

Inmediatamente, el ex zaguero del Chelsea, Arsenal y PSG fue atendido dentro del campo de juego. En primera instancia, el árbitro Leandro Vuaden increíblemente apenas lo amonestó, pero intervino el VAR, lo convocó a ver la acción y debió corregir su determinación, exhibiéndole la tarjeta roja.

En las redes sociales, el golpe tuvo gran repercusión, sobre todo entre los fanáticos del Flamengo. “Merece cadena perpetua”, escribió un usuario de Twitter. Entrada criminal”, rubrió otro. Aunque en realidad se puede advertir que no hubo intencionalidad por parte del ex All Boys, sino que su derrape estuvo cargado de temeridad, buscó imponerse sin pensar en el físico adversario, y terminó fuera de la cancha.

Con 10 hombres el elenco paulista, en el que también milita el ex Independiente Emiliano Rigoni, la pasó aún peor. Y terminó perdiendo por 4-0 (Michael, los dos tantos restantes). Con la victoria, los de Río de Janeiro continúan como escoltas del Atlético Mineiro, líder del Brasileirao. San Pabo, en tanto, aparece en la parte baja de la tabla de posiciones, a apenas cinco unidades de la zona de descenso.

Noticia en desarrollo...