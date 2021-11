Cerúndolo debutó con una caída en el Next Gen, el torneo con reglas inéditas que reúne a las promesas del tenis

Juan Manuel Cerúndolo cayó frente a Brandon Nakashima en el debut (Foto: AFP)

El formato y las reglas de las Finales ATP de Intesa Sanpaolo Next Gen son únicas de cualquier otro torneo en el calendario del tour. Desde calentamientos más cortos hasta entrenamientos en la cancha principal: el evento continúa innovando de cara al futuro del tenis. Los competidores que se encuentran en Milán dieron inicio a este certamen que reúne a las mejores ocho raquetas menores de 21 años de la temporada entre las que hubo doble presencia argentina: Sebastián Báez (111° del planeta) y Juan Manuel Cerúndolo (91°).

El segundo de los mencionados hizo su debut con derrota frente al norteamericano Brandon Nakashima (63° en el escalafón mundial) por 4-1, 3-4, 4-1 y 4-0. El resultado final es un detalle que llama la atención y es una de las principales modificaciones: los games se juegan al primero que llega a cuatro puntos, con tie-break clásico en el 3-3 y al mejor de cinco sets. Además, la ventaja en los 40-40 no existe más y se disputa el conocido punto de oro que se impuso en el pádel en el último tiempo para acortar esas igualdades que a veces se tornan interminables.

Para Cerúndolo fue el primer partido en una pista rápida del año y lo sintió frente a uno de los candidatos a peleas el ATP Next Gen Finals. “Un torneo en indoor… Creo que no juego desde hace dos o tres años. En cancha dura este año no jugué ni un torneo. Todos los jugadores que están acá tienen más experiencia en este tipo de canchas que yo. Pero adentro es otra cosa, hay competencia, hay que jugar y ver”, declaró el porteño en la previa de su estreno.

Uno de los detalles de la cancha del torneo es que se retiraron los costados que se utilizan en los partidos de dobles (Foto: AFP)

Además, también se implementaron los jueces de líneas electrónicos para reducir el error humano y que las pelotas que se van fuera de la cancha sean cantadas por un sistema. La búsqueda de agilizar el deporte para volver a crecer en popularidad es algo que persiguen los organizadores de los torneos y por eso, por ejemplo, redujeron los tiempos de los calentamientos de cuatro minutos a tan sólo uno. También los tenistas podrán charlar con sus entrenadores que estarán en la primera fila a un lado de la cancha y el público tendrá movimiento libre durante el transcurso del partido.

El debate que el griego Stefanos Tsisipas abrió por sus interrupciones durante el último US Open y que levantó críticas de importantes jugadores como Andy Murray, generó que la ATP busque controlar ese tipo de pausas. Por eso, cada protagonista tendrá sólo un llamado al médico por encuentro y las idas al baño estarán cronometradas: tres minutos con flexibilidad de dos más si se trata de un cambio de vestimenta. A partir que el game termina, el reloj comienza a contar los segundos y no se detiene hasta que arranque el siguiente.

Desde las 15.30, Sebastián Báez será el encargado de cerrar la jornada del martes frente al italiano Lorenzo Musetti (58°) en lo que será el primer enfrentamiento entre ambos. El objetivo de los dos argentinos es quedar entre los primeros dos para poder acceder a las semifinales y soñar con llegar lo más lejos posible en la competencia que reúne a las mejores raquetas del futuro del tenis.

