Patrice Evra recordó el día que estuvo a punto de golpear a Luis Suárez en la calle: por qué se contuvo

El cruce entre Luis Suárez y Patrice Evra fue en octubre de 2011 (Reuters)

Esta semana Patrice Evra revivió un viejo cruce que tuvo con Luis Suárez que generó un escándalo hace una década y que pudo haber tenido consecuencias más graves, según admitió el ex futbolista francés en su participación en un podcast. El ex jugador del Manchester United, que en 2011 sufrió insultos racistas por parte del delantero que por entonces defendía los colores del Liverpool, reveló que estuvo a punto de golpearlo en plena vía pública en aquel entonces, lo que hubiese generado una polémica de dimensiones incalculables para su carrera.

El hecho se remonta a un duelo de ambos conjuntos por la Premier League disputado en Anfield durante el cual el artillero charrúa le realizó comentarios discriminatorios que le valieron un castigo de ocho fechas por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA). Después de ese episodio la tensión entere estos dos jugadores se elevó y poco después se encontraron en la calle.

“Un día estaba caminando en Manchester en Deansgate y mi hermano dijo, ‘Oh, es Luis Suárez el de allá'. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: ‘Eso es, este es el momento‘”, contó en diálogo con el podcast Diario de un CEO en referencia a que esa era la oportunidad para golpearlo. Pero, el ex lateral galo advirtió que Suárez no estaba solo: “Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo estaba como ‘si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia’”.

El árbitro no expulsó a Suárez por sus comentarios (AP)

Fue por eso que Evra desistió de sus planes y se tragó la bronca: “Así que no me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada”. Además, recordó que tiempo después volvieron a verse las caras en un campo de fútbol nada menos que en la final de la Champions League entre la Juventus y el Barcelona en 2015.

”Yo estaba hablando con Neymar, él (Suárez) pasó, vino y me dio la mano. Dijo ‘¿Estás bien?’. Y yo dije, “Estoy bien’”, rememoró el francés, quien aseguró que después de eso perdonó al ahora artillero del Atlético de Madrid: “Sí. Se trata de educación: nadie nace racista“, y agregó: “No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así, pero ese día usó algunas palabras racistas”.

El ex jugador de 40 años, que también pasó por el Mónaco y el Olympique Marsella entre otros clubes, admitió que cuando Suárez lo insultó en el partido de la Premier League en 2011 tuvo que contenerse para no iniciar una pelea a golpes y optó por protestarle al árbitro: “Le dije ‘¿Escuchaste lo que acaba de decir? Me llamó con la palabra n*’, pero el árbitro respondió ‘Juega, juega, juega, vamos a lidiar con eso más tarde’”. En ese momento, recibió el apoyo de su entrenador, Sir Alex Férguson, y de sus compañeros.

Las semanas siguientes a ese episodio, el Manchester United le puso un equipo de seguridad privada por la cantidad de amenazas de muerte que recibía a diario. Tiempo después coincidió en un panel de televisión con Jamie Carragher, emblema de aquel equipo del Liverpool, quien se disculpó por haber defendido a Suárez en ese momento.

