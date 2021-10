El dardo de Luis Suárez para Koeman y el por qué de su éxito en Atlético Madrid

El sugestivo festejo de Luis Suárez ante Barcelona. ¿Un mensaje para Koeman? (REUTERS/Sergio Perez)

Luis Suárez supo ser una pieza clave en Barcelona durante varias temporadas (es el tercer máximo goleador en la historia del club con 198 tantos, sólo superado por César Rodríguez y su amigo Lionel Messi), pero la llegada de Ronald Koeman como director técnico le quitó todo tipo de status dentro del plantel y le terminó marcando la puerta de salida.

Pese al paso del tiempo, esa herida aún no parece haber cicatrizado. En diálogo con ESPN, el Pistolero volvió a apuntar contra el entrenador neerlandés. “Creo que no me merecía la forma en la que salí, porque si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal. Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte. Son cosas que uno no olvida”, manifestó.

Esta ruptura quedó en evidencia el pasado fin de semana, cuando el charrúa, de 34 años, celebró su tanto ante los Culé emulando un llamado telefónico. Esta elección no sería azarosa, ya que Koeman le comunicó mediante un llamado que no lo iba a tener en cuenta y que debía buscarse un destino lejos de la entidad azulgrana.

No obstante, a Suárez no le gusta el duro presente que atraviesa su ex club: “Ver lo que está pasando duele como culé que soy, porque le cogí mucho cariño al club, me lo dio todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera. Duele por los amigos que tengo allí, por las amistades, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así”.

Los azulgranas figuran en la octava colocación de La Liga con 12 unidades (cinco menos que los líderes Real Madrid, Atlético Madrid y Real Sociedad), lo que los deja fuera de los puestos que otorgan un boleto a competencias internacionales. Además, inició su camino en la Champions League con derrotas por 3-0 ante Bayern Munich y Benfica.

“El año pasado fue extraño para mí volver al Camp Nou y tener a Messi de rival. Ahora fue extraño no ver a Leo con la camiseta del Barça, pero las cosas pasan por alguna razón. Ahora está en París y yo en el Atlético y hace nada ambos estábamos en el Barça”, añadió.

Durante la entrevista también puntualizó en su buen presente en Atlético Madrid (fue vital en la obtención del título en la pasada temporada) y explicó las razones de su éxito. “Tener la confianza de los compañeros, del personal, de los fans... Ellos confían en mi potencial y en lo que puedo aportar, creen en mí y eso te hace sentir importante”, esbozó.

El uruguayo, que actualmente está focalizado en la triple Fecha FIFA que disputará con su Selección (enfrentará a Colombia, Argentina y Brasil), lleva cinco goles y una asistencia en 10 presentaciones en esta temporada con la camiseta rojiblanca.

Suárez, además, elogió la fuerte unión que existe dentro del vestuario del equipo conducido por el argentino Diego Simeone: “En la plantilla hay una atmósfera espectacular”.

