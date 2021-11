Jürgen Klopp se vengó del Cholo Simeone con un nuevo desaire ante las cámaras

La intensidad impuesta por el Liverpool abrumó al Atlético de Madrid que cayó este miércoles por 2-0 en Anfield en la cuarta jornada de la Champions League, lo que supuso la clasificación del equipo inglés a octavos de final del certamen. Pero el duelo entre estos dos equipos ya tiene un condimento especial con los dos entrenadores cuya relación no es buena y en esta ocasión volvieron a protagonizar un episodio polémico.

Es que Jürgen Klopp le había reclamado en el encuentro anterior a Diego Simeone que no lo había saludado una vez que había terminado el partido. En conferencia de prensa, el Cholo explicó que no suele darle la mano a sus colegas después de los 90 minutos, porque prefiere irse rápido al vestuario para reencontrarse con sus jugadores. Sin embargo, varios portales europeos insisten con que el desaire del argentino tuvo que ver con unas molestias suyas por las críticas previas que había recibido del alemán por el estilo de juego que pregona.

Lo cierto es que este miércoles, en el compromiso por la Champions League, las cámaras de televisión mostraron cómo tras el silbatazo final, el técnico del Atlético de Madrid se quedó cerca del túnel que dirige a los vestuarios aguardando por su colega. Pero, el entrenador del Liverpool decidió saludar a los árbitros, asistentes y a sus jugadores, antes de acercarse al lugar para ignorar a Simeone. Nuevamente, no se estrecharon las manos.

En lugar de saludar a Simeone, Klopp saludó a los árbitros y a sus jugadores (Reuters)

La relación entre ambos sufrió un quiebre la temporada pasada cuando el Atlético de Madrid venció al Liverpool 3-2 por los octavos de final de la Champions League y se clasificó a los cuartos en una llave que se extendió hasta el tiempo extra. En ese entonces, Klopp criticó el estilo de juego que pregona Simeone y lo catalogó de “defensivo”. “¿Me gusta? No demasiado, pero eso es normal porque prefiero un tipo de fútbol diferente”, declaró en aquella ocasión.

Luego, el ex técnico de Estudiantes, Racing y River Plate, respondió: “No puedo hablar de la persona porque no lo conozco a Klopp. Sí valoro el grandísimo entrenador que es, el gran trabajo que hizo en todos los lugares en donde estuvo pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás. Porque tengo códigos y los entrenadores entre los entrenadores tenemos que respetar esa situación”.

Más allá de estos cruces, el germano pudo cosechar dos victorias en sus últimos dos enfrentamientos y tiene puntaje perfecto en su grupo de la Champions League tras cuatro presentaciones, mientras que el Aleti tiene apenas cuatro y marcha tercero, uno por detrás del Porto. En la próxima jornada, el cuadro británico se medirá ante los portugueses en Anfield el 24 de noviembre, mismo día que los españoles recibirán al Milan, último en la zona con un punto.

