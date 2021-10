La compleja lesión que podría dejar a Erling Haaland sin jugar en lo que resta del año

Haaland podría volver a jugar recién en 2022 (Reuters)

El delantero Erling Haaland parece estar pasando por un momento delicado de su carrera porque una molestia física lo tiene a maltraer y pese a sus intentos por recuperarse sigue sin poder dejarla atrás. El viernes pasado, el entrenador del Borussia Dortmund, anunció que el delantero estaría fuera de las canchas por “un par de semanas”, pero podrían ser mucho más que un par.

El artillero de 21 años podría perderse lo que resta del año según reveló en diálogo con el diario alemán Bild Jan Aage Fjörtoft, ex futbolista noruego y amigo de la familia del delantero: “Puede ser que el partido contra el Ajax haya sido el último en lo que resta de año”

Por su parte, Marco Rose, técnico del Dortmund evitó dar fecha a su regreso: “Erling estará fuera, no contaremos con él durante un par de semanas. Presenta una lesión de los flexores de la cadera que simplemente no le permite jugar”.

Haaland apenas había regresado la semana pasada de otra lesión muscular, aportando dos goles en la victoria de 3-1 sobre Mainz antes de participar en el partido completo en la derrota del Dortmund por 4-0 ante el Ajax en la Champions League.

Haaland tiene una lesión en la cadera (EFE)

“Es momento de enfocarme en mi recuperación. ¡Volveré más fuerte!”, escribió el noruego en Instagram. Vale recordar que a principios de mes se ausentó de la convocatoria de su seleccionado para las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de Qatar por problemas físicos. En aquel momento Rose había sacado a la luz una charla que había tenido con el joven punta: “Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Champions League. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”.

El próximo compromiso del Dortmund en ante Arminia Bielefeld el sábado, y el siguiente juego del club alemán por la Champions frente al Ajax en condición de local el 3 de noviembre. “Erling se sentía realmente triste ayer porque estaba feliz de haber regresado”, señaló Rose la semana pasada. “El que esté fuera de nuevo no es bueno para nosotros, no es algo grandioso para el chico, pero Erling recibirá todo el apoyo que necesita de parte del club, del equipo”.

Haaland no participó en los últimos dos partidos de Noruega en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo debido a su lesión anterior, y la selección deberá volver a presentarse el próximo mes ante Letonia y Países Bajos, duelos que al parecer también se perderá.

