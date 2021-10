La revelación de un ex asesor del Barcelona: “Teníamos fichado a Vinicius Jr, pero me traicionaron”

El delantero brasileño marcó la diferencia en el ataque merengue (Efe)

Vinicius Jr fue uno de los jugadores más destacados del último Clásico que se disputó en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El brasileño demostró estar a la altura de los grandes compromisos y, pese a no convertir, supo marcar la diferencia en el ataque merengue.

El joven de 21 años es la apuesta a futuro de la Casa Blanca, que pagó 50 millones de euros por él en 2017, cuando apenas tenía 16. Esta operación fue un dolor de cabeza para el FC Barcelona, que según el ex ojeador culé en Brasil, André Cury, estaba todo arreglado para que fichara por la entidad azulgrana.

“Vinicius estaba fichado por el Barsa. Los agentes del jugador eran muy amigos míos. Este tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos”, reconoció el ex responsable de la secretaría técnica de la entidad en América, en diálogo con el programa Què T’hi Jugues de la cadena SER Catalunya.

Vinicius es la puesta a futuro del Real Madrid (Reuters)

En esa línea, Cury explicó que el ex jugador del Flamengo tenía cierto fanatismo por el Barcelona: “Vinicius es culé. Pero culé, culé. Puedo decir que lloró con la remontada del Barça 6-1 contra PSG”, aseguró con respecto a la épica victoria azulgrana en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2016-17, en la que el equipo de Luis Enrique clasificó tras dar vuelta un 4-0 en contra.

“Siempre se elegía al Barça en la FIFA (...) Y decía que el mejor jugador del mundo era Neymar porque estaba en el Barça. Y esto se lo digo yo si lo tengo delante porque es buena persona y no lo negaría”, añadió.

Al mismo tiempo, el directivo brasileño reveló que tenía todo arreglado con Rodrygo, pero que finalmente el Barcelona no quiso ficharlo y tras su negativa el Real Madrid también fue por él.

El Real Madrid fichó a Rodrygo y Vinicius (Europa Press)

“Su padre (el de Rodrygo) fue buena gente con nosotros. Óscar Grau y Pep Segura estuvimos en el despacho del presidente del Santos, pero no lo cerramos. El Barça no quiso ficharlo. Y entonces el Madrid fue a por Rodrygo”, explicó antes de contar una intimidad.

“El Madrid fichó a Vinicius sin ver ni un solo partido suyo. Pero como supo que lo quería el Barça, Florentino fue por él para que no le sucediese lo de Neymar. Pero pasó una cosa. Como no lo habían visto, se asustó cuando vio que el Barça iba a fichar a Rodrygo, porque pensó que él podía ser el bueno, no Vinicius. Y que le podía pasar lo de Neymar. Por eso también fichó a Rodrygo”.

Por último, Cury se refirió a la mejor negociación de su carrera, la de Neymar: “Costó muchísimo traerlo. Neymar vino por amor a este club. En condiciones normales no venía. El Real Madrid le ofertó 100 millones de euros más”





SEGUIR LEYENDO