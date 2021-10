Piojo Herrera descartó sed de revancha contra el América en el Estadio Azteca

Miguel Herrera volverá al Estadio Azteca este sábado 23 de octubre de 2021. Sin embargo, lo hará de la mano de la oncena visitante de Tigres. El estratega del sinodal de la Sultana del Norte agradeció al Club América y aseguró que es el mejor equipo del Torneo Apertura Grita México 2021, pero distinguió su pasado en la institución capitalina de su presente en el cuadro felino.

En conferencia de prensa, realizada este viernes 22 de octubre en las instalaciones del Estadio El Volcán, El Piojo descartó mantener algún tipo de rencor hacia Las Águilas. Matizó su paso ganador por la Ciudad de México y prefirió concentrarse en el reto que sostendrán sus pupilos cuando ingresen a la grama del Coloso de Santa Úrsula.

“¿Revancha por qué? La verdad es que no es que haya perdido algo con América, al contrario. Tengo ganas de que mis muchachos hagan muy bien las cosas, que vengan en ese ascenso que hemos mostrado al cierre del torneo y sumemos puntos. Ganarle para nosotros significan tres puntos muy importantes en busca de la calificación. (...) Es un partido importante, interesante, por lo que significan las dos instituciones, por lo que han hecho en la última década. (...) Yo no busco revancha, América no me hizo nada. Al contrario, me dio muchas cosas. Simplemente hoy es jugar contra el exequipo”, señaló.