El Piojo Herrera arremetió contra Solari por América: “Yo armé el equipo”

El próximo sábado 23 de octubre el Club América recibirá la visita de Tigres como parte de la Jornada 15 del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. El duelo significará el regreso de Miguel Herrera al Estadio Azteca pero ahora con la responsabilidad de otro club, el conjunto felino.

La figura del Piojo Herrera en el banquillo azulcrema tuvo diferentes etapas, altibajos y victorias son parte de su historial como entrenador de las Águilas, por lo que es recordado por la afición americanista. Ahora de cara a su juego en contra de la institución que le brindó confianza en el pasado, Herrera le mandó un recordatorio a Santiago Solari y a toda la directiva de América.

Como parte de las declaraciones previas al juego, el Piojo Herrera habló en entrevista con W Radio y calentó el encuentro. Recordó que la gran mayoría de los jugadores con los que compite Solari actualmente los trajo Herrera cuando fue el timonel del club, poco antes de su despido.

Con el apoyo de Santiago Baños, presidente deportivo de América, el entrenador mexicano logró los fichajes que deseaba para encarar el torneo en puerta. Pero en diciembre de 2020 fue despedido y se quedó sin equipo. En consecuencia arribó el técnico argentino para suplir a Miguel y regresar a América a las competencias por el campeonato.

Bajo el peculiar estilo controversial de Herrera, lanzó un incendiario comentario para América y su estrepitosa salida.

“Yo armé el equipo con Baños, pero hoy está funcionando con otro técnico”

A pesar de lo controversial de su opinión sobre los jugadores azulcremas, tampoco olvidó el cariño que le tiene a los de Coapa. Reiteró que tendrá emociones encontradas cuando pise de nueva cuenta la cancha del Coloso de Santa Úrsula y que recibirá cualquier tipo de expresión de la afición que acuda al estadio.

“Tengo sentimientos encontrados, América es un club que me dio todo, pero hoy me debo a otra afición. Asimilaré cómo me reciba la gente, siempre estaré agradecido, a la afición del América la llevo en mi corazón”, apuntó.

Por otra parte, Herrera no demeritó la labor de Ricardo Tuca Ferretti por todos los años que dirigió al equipo y que los potencializó hasta convertirlos en uno de los clubes de mayor competencia en la Liga MX. Argumentó que “es un equipo fuerte” gracias al legado del Tuca.

“Es un equipo muy fuerte, muy vasto y muy sólido y por supuesto hay que darle mérito a Ricardo”

En punto de las 19:00 hrs, Solari y Herrera competirán por los tres puntos de la jornada que les permita asegurar su pase automático a liguilla. Hasta el momento, América se mantiene como líder de la tabla de clasificación con 31 puntos. Y en el tercer puesto está Tigres con 22 unidades.

La efectividad de Santiago Solari con América

Santiago Solari no sólo mantiene un porcentaje de efectividad de 72.41 % con el Club América en la Liga MX, al igual que el liderato del Torneo Apertura Grita México 2021; sino que, en la misma competencia, también se mantiene invicto con Las Águilas dentro del Coloso de Santa Úrsula.

El estratega oriundo de Rosario, Santa Fe en Argentina ha disputado 14 partidos al frente de los de Coapa en el Estadio Azteca. En suma, a los dos en que se ausentó, pero que dirigió su cuerpo técnico, la cifra aumenta a 16 cotejos sin conocer la derrota en calidad de local.

Al mando del 13 veces monarca del futbol mexicano, la gestión de Solari se resume en 14 triunfos y dos empates en el transcurso de dos torneos cortos y una Liguilla. En caso de continuar con su récord de imbatibilidad, podría alcanzar las rachas de Mario Carrillo y Carlos Reinoso.

