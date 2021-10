Revelaron los primeros secretos del juicio a Benzema por chantaje sexual: “Muchos jugadores vieron el video”

Mathieu Valbuena, el futbolista que recibió el chantaje sexual, en la sala del Juicio (Foto: Reuters)

Karim Benzema transita una montaña rusa de emociones en medio de sus goles para el Real Madrid por Champions League y el furor madridista en torno a su figura para pelearle el Balón de Oro a Lionel Messi en una batalla que parece desigual. También atraviesa el juicio por chantaje sexual a su ex compañero de la selección Mathieu Valbuena que podría depositarlo un máximo de cinco años en prisión y costarle una multa de 75.000 euros.

El caso popularmente conocido como Sextape se originó en octubre del 2015 cuando Valbuena denunció que había recibido una llamada anónima en la que le reclamaban 150.000 euros como condición para no difundir un video de índole sexual que lo tenía como protagonista.

En las últimas horas, el tribunal de Versalles inició la reconstrucción del caso con la presencia del damnificado, que hoy en día se desempeña en el Olympiakos en Grecia, pero sin el delantero del Real Madrid que viene de ser titular en el 5-0 sobre el Shakhtar Donetsk en Ucrania, quien estuvo representado por sus abogados Sylvain Cormier y Antoine Vey.

“Nunca pensé en dar dinero para que no saliera este video”, declaró Valbuena –según replicó la periodista Ambre Lepoivre de BFMTV–, quien fue advertido de la filmación en circulación inicialmente por su ex compañero en la selección Djibril Cissé. “Tenemos este caso desde hace seis años. Veo que todos están ahí... Casi. Falta Karim (Benzema). Es una pena, pero así es. Nosotros, vamos hasta el final. Hemos estado esperando durante seis años. Estaremos allí todo el tiempo que sea necesario para que todo esto quede atrás”, le advirtió a la prensa el delantero de 37 años que desde que estalló este escándalo hacia fines del 2015 no volvió a estar en la convocatoria de la selección francesa.

Benzema y Valbuena, durante la época en la que compartían la selección (Foto: Reuters)

Las acusaciones que pesan sobre los cinco imputados podrían computarle penas de 5 años de prisión y multas de 75.000 euros (tentativa y complicidad en tentativa de chantaje) o 3 años de cárcel y una pena económica de 375.000 euros (abuso de confianza). Además del futbolista del Merengue, también están en el banquillo de acusados Mustapha Zouaoui, Younes Houass, Karim Zenati y Axel Angot.

Según indicó la cadena RMC Sports, Zouaoui –señalado como uno de los chantajistas– habló ante la prensa y reconoció: “Vi el video, nos reímos de él. Se lo pasé a todos, no es solo a Karim Benzema. Muchos jugadores de la selección de Francia vieron el video. No hubo chantaje, no pedimos dinero”.

Valbuena, que durante aquellos años había emigrado del Olympique de Marsella al Dinamo Moscú y luego al Lyon, explicó que creyó que corría riesgo su trayectoria profesional. “Temí por mi carrera deportiva, por la selección francesa. Sabía que si el video salía a la luz, iba a ser complicado para mí en la selección de Francia, como hemos visto después. Al principio, no me lo creía, pensaba que era un engaño”, afirmó según indicó la Agencia AFP.

El atacante que también pasó por el fútbol de Turquía aclaró que inicialmente fue Cissé el que le describió un extracto del video. Djibril, que vistió las camisetas de Liverpool, Lazio y Sunderland entre otros equipos, también había sido víctima de un chantaje similar en su carrera y en una primera instancia estuvo acusado por este caso, pero finalmente se le retiraron los cargos.

Los archivos de los acusados en el tribunal de Versalles (Foto: Reuters)

“Me sentí en peligro. Mi primer reflejo fue denunciar”, advirtió Valbuena.

Entre otros detalles que se filtraron de estas primeras horas del juicio, la cadena RMC informó que Axel Angot se declaró culpable del delito de chantaje y subrayaron que un testigo realizó una llamativa comparación sobre Angot y Zouaoui: “Son como Satanas y el Diablo, siempre llenos de travesuras”.

Estos dos nombre son claves en la trama. Según la fiscalía, Angot descubrió el video en junio del 2015 cuando Valbuena le confió su computadora para transferir unos datos, ya que él se ocupaba de tareas informáticas para varios jugadores. Se guardó el video y le comentó del tema a su amigo Zouaoui, quien es conocido en Marsella por proporcionar distintos elementos de lujo a los deportistas. Ambos vieron esto como una oportunidad de ganar dinero.

La línea hasta Benzema llega a partir de un contacto de estas dos personas con Younes Houass, de vínculos estrechos con futbolistas. Él llamó a Valbuena para hablar sobre el video “pero sin pedirle compensación económica”, según detalló RMC. Allí llega la denuncia del futbolista a las autoridades y la Policía designó a un agente de apodo “Luka” para que tome la posta de las tratativas con el chantajista.

“En mayo de 2015, Zouaoui me llama para decirme que tiene un video a personaje sexual de una jugador de la selección de Francia. Me dice que es Olivier Giroud. Pero unas semanas después, me vuelve a llamar para decirme que es Valbuena”, declaró Houass en esta primera etapa del juicio según replicó L’Equipe.

La reconstrucción de la trama revive que en caso de no haber acuerdo entre las partes iban a filtrar el video 15 días antes de la Eurocopa 2016. “¡Se va a soltar! ¡Tiene que pagar!”, se dicen Angot y Zouaoui en las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por los investigadores. Sin embargo, las tratativas se estancaron y buscaron relacionarse con Karim Zenati, un amigo de la infancia de Benzema.

Benzema estuvo preso durante algunas horas en noviembre del 2015 (Foto: AFP)

La Policía grabó un total de seis conversaciones telefónicas entre junio y octubre del 2015, donde identificaron al mencionado amigo de Benzema, Karim Zenati. En algunas de esas grabaciones, que fueron filtradas a los medios, se escuchaba al futbolista interviniendo con los encargados de impulsar el chantaje a Valbuena.

El delantero que actualmente tiene 33 años estuvo una noche detenido en noviembre del 2015 cuando se dio a conocer este caso. El Sextape llegó a eyectarlo de la selección de su país hasta que meses atrás recibió el perdón: pasó 5 años y 7 meses sin ser convocado hasta que reapareció a mediados del 2021.

Benzema recibió el perdón de la selección y volvió a ser citado recientemente (Foto: Reuters)

