El desplante de Simeone que enfureció a Klopp: la respuesta del Cholo

El Liverpool se impuso 3-2 en el campo del Atlético de Madrid este martes, en un choque de estilos que derivó en un partido espectacular para los aficionados. En la previa, Jürgen Klopp había tenido comentarios agridulces hacia Diego Simeone y tras el pitazo final el alemán se molestó por la actitud del argentino.

Es que el entrenador del elenco español se marchó corriendo hacia los vestuarios una vez que acabó el encuentro y esto provocó que el germano se enfadase, a tal punto que gritara “eso no está bien”, mirando hacia la zona a la que se había ido el Cholo. Todo fue registrado por las cámaras.

Por eso, en conferencia de prensa en el Wanda Metropolitano el técnico del Aleti fue consultado al respecto: “Normalmente no saludo al entrenador después del partido porque no me gusta. Siempre hay un entrenador que está disconforme con lo que está pasando. Cuando lo vea, lo saludo sin problemas”. Lo cierto es que en la previa, antes del inicio de las acciones, sí se dieron un abrazo, pese a la tensión entre ambos que databa de enfrentamientos anteriores.

Diego Simeone festejando un gol del Atlético en Anfield en 2020 (Reuters)

La relación entre ambos sufrió un quiebre la temporada pasada cuando el Atlético de Madrid venció al Liverpool 3-2 en Anfield por los octavos de final de la Champions League y se clasificó a los cuartos en un tiempo cotejo que se extendió hasta el tiempo extra. Aquel antecedente tuvo al entrenador argentino efusivo en el campo de juego a tal punto que se tomó los genitales en uno de los goles, como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, y también corrió en un festejo para sumarse a la celebración de sus dirigidos.

Después de esa eliminación, Klopp, que venía de ser campeón en 2019, criticó el planteo “defensivo” de Simeone. Sin embargo, el lunes se arrepintió de sus palabras y reconoció que las dijo porque estaba molesto con la derrota, por lo que aprovechó para llenar de elogios al técnico del Aleti: “Está haciendo todo bien. Es el actual campeón de España. Está en el Atlético no sé cuánto tiempo, pero tiene mucho éxito allí”.

Sin embargo, marcó una clara postura sobre el estilo de juego que profesa su colega: “¿Me gusta? No demasiado, pero eso es normal porque prefiero un tipo de fútbol diferente”. En este sentido, prosiguió: “Otros entrenadores prefieren otros estilos de fútbol, así que a nadie tiene que gustarle, solo tiene que tener éxito y eso es lo que es el Atlético”.

