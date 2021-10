Bartomeu admitió que el Barcelona pudo haber comprado a Mbappé: “Prefirieron a Dembelé”

El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu (Reuters)

El ex presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, habló este lunes e hizo un balance de su labor al frente de la institución luego de lo que fue la Asamblea del club en la que se expusieron los graves problemas económicos que dejó su gestión. En una entrevista, el ex directivo minimizó sus errores y sostuvo que todo marchaba bien hasta que llegó la pandemia del coronavirus.

Fue con Esport3 que Bartomeu prestó declaraciones y se refirió al delicado presente de las arcas del cuadro blaugrana que se vio obligado a reducir su plantel: “Íbamos al límite con el fair play porque no esperábamos que hubiese covid, pero el club tenía recursos para pagar todo lo que debía”. Además, remarcó que la UEFA y La Liga siempre aprobaron sus balances.

Al ser consultado puntualmente sobre cuáles fueron sus errores, reconoció que en materia de refuerzos no tomó las decisiones adecuadas, aunque responsabilizó por esto a la comisión técnica que presidía Éric Abidal: “Alguno de los que hemos hecho no han cumplido las expectativas. Jugadores que han costado mucho dinero... pero estas cosas pasan en el fútbol. Cuando se fichó a estos dos jugadores (Coutinho y Dembélé) fueron fichajes aplaudidos por todos. Coutinho vino porque Iniesta se iba. Era el mejor de la Premier League. Dembélé vino por la marcha de Neymar. Los parámetros, según dicen los especialistas, es un 50% de acierto y de errores”.

“En cuanto a Griezmann, los técnicos lo pidieron e insistieron durante un año. Lo consideraban imprescindible, sobre todo porque Luis Suárez se lesionaba mucha esa temporada. Era un delantero diferente y un crack mundial, y un jugador de equipo”. El delantero francés regresó al Atlético Madrid en el último mercado de pases tras dos temporadas en las que nunca logró destacarse.

Dembélé y Coutinho tienen dos de los salarios más altos del plantel, pese a que ni siquiera son titulares (Reuters)

En este punto Bartomeu fue preguntado sobre si es cierto que existió la posibilidad de contratar a Kylian Mbappé antes de que este llegara al PSG y se convirtiera en una megaestrella mundial: “Estuvo sobre la mesa su fichaje, pero los técnicos prefirieron a Dembélé porque querían un jugador que abriera el campo”.

Sus comentarios coinciden con los que el año pasado realizó Javier Bordas, quien se desempeñó en el área deportiva entre 2010 y 2020: “Me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al (Real) Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar. El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y lo apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert (Fernández) prefería más un extremo que a un finalizador”.

En aquella entrevista brindada a Mundo Deportivo, contó que Erling Haaland, Álvaro Morata y Thibaut Courtois fueron otros jugadores a los que la secretaría técnica les bajó el pulgar. Sin dudas, el conjunto blaugrana dilapidó la oportunidad de armar un verdadero Dream Team.

Bartomeu reconoció que la salida de Messi es un golpe para el Barcelona

Con respecto a la marcha de Lionel Messi, Bartomeu se lamentó, pero se desligó de la situación: “Yo luché mucho en verano del 2020 para que siguiera, y ahora que se quería quedar, se ha tenido que ir. Yo no podía permitir que Messi se fuera a un rival de la Champions. Es diferente su caso al de Neymar, Figo o Rivaldo. Es evidente que era el jugador mejor pagado del mundo y con diferencia. En el mes de julio del 2020 yo llegué a un acuerdo con Messi para renovar dos años, pero después se rompió todo. Habrá que preguntar a Messi el porqué”.

Por otro lado, el ex presidente sostuvo que cometió una grave equivocación tras la derrota por 4-0 frente al Liverpool en las semifinales de final de la Champions League 2019. “No valorar después de la derrota del Liverpool que habría que hacer un cambio fue un error. Tenía que haber hecho un cambio generacional. Escuché a los jugadores y me equivoqué. Íbamos al límite económicamente y la pandemia nos cogió a todos de sorpresa”. Finalmente, optó por darle continuidad al proyecto y pocos meses después despidió a Valverde, según él, con el aval de los capitanes, pese a que ellos ya desmintieron eso en su momento.

