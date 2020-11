Un ex directivo del Barcelona reveló que el club no quiso contratar a Haaland, Mbappé, Morata y Courtois

Haaland, Mbappé, Morata y Courtois pudieron ser jugadores del Barcelona

Luego de la salida de Josep Maria Bartomeu del FC Barcelona, las críticas a su gestión continúan y sobre todo se centran en la política de fichajes que ha tenido el ex directivo por la cual se invirtió mucho por futbolistas que nunca alcanzaron su mejor nivel y se dejó ir a varios jóvenes con proyección que finalmente explotaron futbolísticamente en otros clubes. Para comprender el porqué de estos errores, quien habló este fin de semana fue Javier Bordas, quien fue parte del directorio deportivo del club durante la última década.

El ex dirigente, que llegó con Sandro Rosell en 2010 y se marchó este año con Bartomeu, reveló a Mundo Deportivo cómo fue que el club dilapidó la oportunidad de contratar a grandes estrellas y en su lugar optó por jugadores que no lograron tener grandes rendimientos.

Según explicó, todos los refuerzos debían primero ser aprobados por la secretaría técnica, comandada en el último tiempo por Éric Abidal, y la función del resto de los dirigentes era de acercar opciones de posibles compras, pero no tenían la potestad ellos de decidir. Fue así que él brindó en varias oportunidades apellidos que les resultaban interesantes, incluso para el propio Rosell o Bartomeu, pero que finalmente fueron rechazados.

Javier Bordas, al costado de Antoine Griezmann en la presentación del delantero francés (EFE)

“Si creía que podía ayudar, me movía. No hice nada por mi cuenta. Cuando moví lo de (Thibaut) Courtois lo hablé antes con Rosell. Me dijo que si podíamos hacer algo, lo hacíamos. Puse a disposición traer a Courtois (por entonces en el Atlético de Madrid) y Zubi (Andoni Zubizarreta, director deportivo), con buen criterio, quiso traer a Ter Stegen y acertamos porque es el mejor del mundo. Pero luego llegó Unzué y decidimos traer a otro, a (Claudio) Bravo, un gran portero. Pero quizás pudimos tener a Courtois con Ter Stegen juntos”.

El arquero belga que ahora brilla en el Real Madrid pasó también por el Chelsea y se destacó en todos los equipos que estuvo, mientras que Bravo estuvo dos temporadas en el Barcelona, hasta que se marchó al Manchester City. Pero no fue el único futbolista que estuvo cerca de vestir la camiseta azulgrana.

Otros nombres de peso que Bordas acercó fueron los de Erling Haaland y Álvaro Morata, para que sean una alternativa a Luis Suárez. “Yo pensaba en los últimos años que Suárez necesitaba un relevo y no hay muchos que puedan serlo porque Luis es uno de los mejores. Uno bueno era Morata que quería irse del Chelsea. Lo hablé con Bartomeu y me dijo que le gustaba mucho. Moví lo de Morata y la verdad es que fue posible traerlo cedido pero la secretaría técnica lo desestimó y vino Boateng”. El delantero de Ghana estuvo un puñado de meses en el equipo y apenas disputó cuatro partidos, sin marcar goles.

Con respecto al goleador noruego, que ahora se luce en el Borussia Dortmund, explicó por qué no lo contrataron cuando aún era un joven del Red Bull Salzburgo: “Porque me decían que no era un jugador del modelo Barça. Entiendo que Bartomeu haga caso de la secretaría técnica, pero la verdad es que podrían haber venido estos jugadores, que luego tampoco sabes qué rendimiento van a dar”.

Kylian Mbappé es actualmente uno de los mejores futbolistas del planeta (Reuters)

Sin dudas, el más insólito de los futbolistas al que el Barcelona le cerró las puertas es a Kylian Mbappé, hoy el jugador más caro del planeta, pero en su lugar se inclinaron por otro refuerzo: “Cuando estábamos para hacer el fichaje de (Ousmane) Dembélé me llamó Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al (Real) Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar. El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert prefirió a Dembélé y lo apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador”. El resto es historia.

Por otro lado, Bordas, quien contó que había propuesto a Thierry Henry como nexo entre la dirigencia y el plantel, reconoció que en varias oportunidades intentaron “recuperar” a Neymar, pero las cifras que pedía el PSG eran imposibles para la institución. Incluso, reveló que algunos jugadores del plantel ofrecieron bajar sus salarios para poder pagarle al brasileño para no incumplir con el Fair Play financiero, pero finalmente los esfuerzos fueron en vano.

En ese marco, indicó que Lionel Messi tiene una mirada errada sobre los intentos del Barcelona por fichar a su amigo: “Yo creo que a Messi le queda el regusto de que se podía haber traído y no se le trajo. Pero ya se ha visto lo que ha pasado con el virus, igual hacemos ese esfuerzo económico y ahora estaríamos peor. O igual viene, no tienes que echar a Valverde ni fichar a Braithwaite en invierno y era una cosa por la otra... Algunos jugadores propusieron aplazar parte de su sueldo para que pudiese volver Neymar. Aunque se debían rebajar bastante todos el sueldo para que cuadrase a nivel de Fair Play y de La Liga".

A su vez, criticó al delantero argentino por las formas en las que comunicó que quería marcharse del club mediante un burofax y defendió a Bartomeu, quien finalmente renunció a su cargo de presidente. Mientras tanto, el Barcelona busca encaminar un nuevo proyecto deportivo mientras evita una crisis económica debido a la cual ha tenido que desprenderse de varias de sus figuras, como Luis Suárez, Ivan Rakitic o Arturo Vidal, y no ha podido reforzarse de la mejor manera para la temporada 2020/21.

