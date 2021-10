La responsable del accidente masivo en el Tour de France recibiría cuatro meses de prisión: “Está pasando por un infierno”

El momento en el que Tony Martin recibe el impacto que causó el enorme accidente

Uno de los acontecimientos más impactantes en el mundo del deporte durante el 2021 fue el enorme accidente que ocurrió durante el Tour de France. Una espectadora se metió frente a la cámara de televisión para mostrar un cartel y generó la caída del ciclista Tony Martin, que se llevó al suelo con él a una verdadera multitud, en un efecto dominó que quedó en la historia de la competencia. La culpable se escapó de la escena, pero sólo duró cuatro días prófuga, hasta que decidió presentarse ante la Justicia.

El medio local Ouest-France informó que Solenn Briand declaró ante los jueces y ya se comienza a hablar de cuatro meses de prisión por el accidente ocasionado. “Realmente no fue voluntario. Me da vergüenza esta situación, me encanta el deporte, conozco todas las privaciones que esto implica en la vida de un deportista”, explicó a las autoridades conmovida y acudiendo regularmente a las lágrimas.

Según la representante fiscal presente, la principal culpable “reconoció la peligrosidad de su comportamiento”, “admitió espontáneamente los hechos” y “presentó su pesar” hacia los ciclistas lastimados. Vale recordar que fue procesada por “poner en peligro a los demás y” lesiones accidentales”. Respecto a la razón para plantarse en medio del camino con un cartel, reveló que “era una forma de hacerle un guiño” a su abuela que había perdido a su hermana dos días antes del accidente.

Romuald Palao, abogado de la Asociación Profesional de Ciclistas, frente a las cámaras presentes (Foto: REUTERS)

Para cerrar, argumentó la razón que la llevó a entregarse a la policía: “La culpa era enorme, era demasiado”. La sentencia final será revelada el próximo 9 de diciembre. Su abogado Julien Bradmetz, que quiso convocar de manera fallida a una sesión a puerta cerrada, subrayó la “frágil personalidad” de su cliente. “Esta sensibilidad se ha multiplicado por diez, por lo que hoy mi cliente está pasando por un infierno”, declaró el representante legal ante los micrófonos que esperaban fuera del recinto.

Además, denunció un “circo mediático” en torno al asunto e insistió en que ya hubo una “sanción social” que dañó psicológicamente a su cliente. “Cuatro meses suspendidos es siempre menos que el dolor que sienten los corredores cuando se caen en la calzada”, reaccionó al finalizar el juicio Romuald Palao, el abogado de las partes civiles, la organización internacional Ciclistas Profesionales Asociados (CPA) y el Unión Nacional de Ciclistas Profesionales (UNCP).

“Esta señora hizo una pelota enorme que podría haber tenido consecuencias aún mayores, pero no es una terrorista”, declaró por la mañana el director de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, al margen de la presentación del curso del Tour 2022. Las pruebas ya están en manos de la Justicia y ahora sólo resta aguardar hasta la fecha estipulada para que salga a la luz la sanción definitiva que deberá afrontar Solenn Briand.

La corte en la ciudad de Brest donde declaró la culpable (Foto: REUTERS)

SEGUIR LEYENDO: