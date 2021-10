El conflicto que mantiene una de las máximas estrellas de la NBA por no vacunarse contra el coronavirus: “Es mi elección”

Kyrie Irving rompió el silencio tras ser separado del plantel de los Brooklyn Nets (EFE/EPA/JASON SZENES)

A cinco días del inicio de la temporada 2021-2022, la NBA es protagonista de un conflicto sanitario que incluye a una de las grandes estrellas de la liga. En las últimas horas, el base de los Brooklyn Nets Kyrie Irving fue separado del plantel por negarse a vacunarse contra el coronavirus.

Si bien el sindicato de jugadores de la liga y la organización que preside el comisionado Adam Silver alcanzaron un acuerdo que no obliga a los protagonistas a inocularse contra el COVID-19, las normativas de cada ciudad o estado están por encima de esa decisión, lo que provoca que, en el caso de Irving, no podría jugar en todos los partidos que los Nets disputen como local en el Barclays Center de Nueva York.

Frente a este escenario, y luego de que el gerente general de la franquicia Sean Marks comunicara que el base no será parte del equipo que afrontará la competición y que tampoco podrá entrenar con el equipo, Irving utilizó sus redes sociales para hablar de su baja de los Nets, uno de los candidatos al título de la NBA.

“Esto es sobre mi vida y lo que yo elijo hacer. Es verdad que para estar en Nueva York y para estar en un equipo de este estado tengo que estar vacunado, pero he decidido no hacerlo. Es mi elección y pido a todo el mundo que lo respete”, aclaró el jugador de 29 años que se consagró campeón con los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016.

Al mismo tiempo, el jugador de 1.88 metros aclaró que no piensa en el retiro y que continuará trabajando a la espera de un cambio en la resolución de su caso. “Esto no se trata de un tema político o de la NBA. Ni siquiera de los Nets. Esto va sobre mi vida y lo que yo elijo hacer”, agregó.

Hay que destacar que Irving está cursando el anteúltimo año de un contrato y, en caso de no jugar durante toda la campaña, podría perderse unos 35 millones de dólares. Es más, según indicó la prensa especializada de la NBA en los Estados Unidos, los Nets habrían puesto en pausa el ofrecimiento de un nuevo vínculo multimillonario que incluiría una extensión de contrato que el jugador podría optar por 186 millones de dólares por cuatro temporadas más.

Irving no comenzará a jugar la temporada con Brooklyn (Brad Penner-USA TODAY Sports)

En medio del conflicto sanitario, el N° 11 de Brooklyn aprovechó la oportunidad para mostrar su postura frente a los que eligieron vacunarse. “Me voy a mantener firme en lo que yo creo. Es tan simple como eso. No tiene que ver con ser antivacunas o estar en un lado u otro. Es sentir que de verdad estás haciendo lo que es mejor para ti. Si voy a ser demonizado por hacer más preguntas y tomarme mi tiempo para decidir, pues es lo que hay”, dijo.

“Sé las consecuencias de mis decisiones, no las voy a endulzar. Estoy del lado de quienes han perdido sus trabajos por este mandato y estoy del lado de quienes han elegido vacunarse y han elegido estar a salvo. Apoyo y respeto la decisión de todos. No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen”, sumó el siete veces elegido para el Juego de las Estrellas de la NBA.

En los últimos años, Irving se convirtió en un portavoz de la comunidad deportiva afroamericana frente a hechos como el asesinado de George Floyd o la intención de no jugar en la burbuja sanitaria que la NBA forjó en Orlando en plena pandemia. Por eso para él mantenerse en su postura es parte de un relato que excede a la práctica deportiva.

“Esta es mi vida y me están diciendo lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Esto tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y estoy metido en algo que es mucho más grande que el baloncesto. Nadie va a secuestrar esta voz. Y no, no me estoy retirando. No me voy dejando el juego así. Todavía hay mucho trabajo que hacer”, aclaró.

El alero Kevin Durant es otra de las grandes estrellas de los Nets junto a Irving (EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo)

Después que Marks fuera tajante en relación al futuro próximo del jugador al decir que “su la elección restringe su capacidad para ser un miembro de tiempo completo del equipo y no permitiremos que ningún miembro de nuestro equipo participe con disponibilidad de tiempo parcial”, otro de los que habló sobre el caso de Irving fue nada menos que Michael Jordan.

La leyenda de la NBA, seis veces campeón con los Chicago Bulls, marcó su postura en favor de las medidas que impulsa la competición. “Estoy al unísono con la Liga. Todos han dado su opinión sobre las vacunas. Creo firmemente en la ciencia”, dijo en una entrevista con la NBC.

