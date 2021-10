Quiénes son los luchadores mexicanos que integran las filas de AEW en EEUU

Penta El Zero M como Campeón de Parejas de All Elite Wrestling. (Foto: @PENTAELZEROM/Twitter)

Cuatro luchadores de origen mexicano preservan un contrato firmado con la empresa de lucha libre profesional estadounidense All Elite Wrestling (AEW). En adición, un quinto gladiador también compite dentro de su programación, pero no tiene un vínculo oficial con la compañía.

Los elementos que figuran dentro del roster de la promoción surgida el 1 de enero de 2019 son Penta El Zero M, Rey Fénix, Andrade El Ídolo y Thunder Rosa. Por otra parte, Vary Morales es el atleta de Ciudad Juárez que ocasionalmente ha batallado en los shows de Dark del emporio de Tony Khan; sin embargo, aún no está ligado a él.

Lucha Brothers, los actuales Campeones en Parejas de AEW

Penta El Zero M y Rey Fénix no solo están a la cabeza de la división de parejas de Lucha Libre Triple A (AAA), sino también de la de AEW. La dupla ha mantenido el oro mexicano por 842 días, aunque ganó los cetros estadounidenses el 5 de septiembre de 2021.

En All Out 2021, destronó a The Young Bucks en un combate titular dentro de una jaula de acero. Los hermanos le pusieron fin al reinado de 302 días de Matt y Nick Jackson producto de un Factor Miedo.

La comunidad de hispanos de AEW durante la previa de la función Grand Slam, que se celebró el 22 de septiembre en Queens, Nueva York. Entre ellos, Penta El Zero M y Rey Fénix. (Foto: @thunderrosa22/Twitter)

Después de la actualización del ranking de tag-teams correspondiente al miércoles 6 de octubre, The Acclaimed se sitúa en la primera plaza con 17 victorias y tres derrotas en lo que va del año. Anthony Bowens y Max Caster hicieron patente su intención de retarlos por dichos cinturones. El enfrentamiento tendrá lugar este viernes 8 de octubre en Rampage.

Por otra parte, el feudo paralelo que PAC, su compañero de equipo en el Triángulo de la Muerte, ha desarrollado con Andrade amenaza los Campeonatos de Parejas de AAA. Su compatriota, esta vez su rival en Estados Unidos, puso en alerta a Penta y Fénix al asegurar que tiene “muchos amigos” con los que los despojaría de los títulos.

Andrade, aún imbatible en el uno a uno dentro de AEW

Luego de su paso por la World Wrestling Entertainment (WWE), Andrade debutó el 4 de junio en All Elite Wrestling con Vickie Guerrero como mánager. Pese a ello, la dejó a un lado para ser acompañado por Chavo Guerrero Jr.; aunque una traición al referente de El Paso, Texas lo dejó nuevamente sin manejador.

El gladiador lagunero que personificó a La Sombra en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) acumula dos triunfos y un desliz en AEW. En su debut, acabó con Matt Sydal en la transmisión de Dynamite del 7 de julio. En el espectáculo de Rampage del 10 de septiembre, mismo que sirvió como una reprogramación de su contienda aplazada de All Out, superó a The Bastard en mano a mano.

Andrade se mantiene invicto en AEW. (Foto: @JoseAssistant/Twitter)

Su única caída se efectuó en una pugna de escaleras de siete luchadores durante la estelar del segundo aniversario de Dynamite. Adam Page apareció como The Joker en el Casino Ladder Match: Hangman se sobrepuso a El Ídolo, PAC, Jon Moxley, Lance Archer, Orange Cassidy y Matt Hardy para convertirse en el futuro retador al Campeonato Mundial de AEW que ostenta “The Cleaner” Kenny Omega.

Thunder Rosa, la única competidora mexicana en AEW

El caso de Thunder Rosa es especial para la empresa de pro-wrestling estadounidense, dado que es la única luchadora mexicana entre sus filas. La oriunda de Tijuana era la Campeona Mundial Femenina de la National Wrestling Alliance (NWA) cuando realizó su primera aparición en AEW, en agosto de 2020.

Mantuvo un par de rivalidades titulares con Hikaru Shida y Serena Deeb, quien le arrebató el cinto perteneciente a la NWA. A la postre, desarrolló una con Britt Baker, con la que compartió la primera reyerta estelar de mujeres en la historia de Dynamite y sobre la que salió avante en el Lights Out Match del St. Patrick’s Day Slam en marzo de 2021.

Cuatro meses después, firmó un contrato con All Elite Wrestling. En el presente, se ubica como quinta del ranking femenino con 29 triunfos y tres descalabros en 2021. Ante el anuncio de Tony Schiavone sobre la creación del Campeonato Femenino de TBS, manifestó su anhelo por hacerse de la naciente presea a través de un segmento.

Thunder Rosa también cuenta con experiencia en las artes marciales mixtas, dentro de la empresa Combate Américas. (Foto: @AEW/Twitter)

Participaciones esporádicas de otros mexicanos en AEW

La alianza internacional que sostienen con Lucha Libre Triple A (AAA) ha permitido que más talentos mexicanos participen en el circuito estadounidense. De este modo, Faby Apache y Laredo Kid han sumado a los espectáculos especiales y semanales, respectivamente, de AEW.

La cuatro veces Reina de Reinas formó parte de la Casino Battle Royale femenina de All Out 2019, que terminó por ganar Nyla Rose. El vigente Campeón Crucero y Rey de Reyes 2021 de la Caravana Estelar se ha presentado tres veces en la empresa: en Fyter Fest 2019 y un par de programas de Dynamite, pero siempre junto a los Lucha Brothers.

Los rivales del Águila del Río Bravo han girado en torno a The Elite. Algunos de ellos fueron Kenny Omega, The Young Bucks (Matt y Nick Jackson), The Good Brothers (Karl Anderson y Luke Gallows) y Brandon Cutler.

