El motivo por el que Víctor Manuel Vucetich podría dirigir en América

Vucetich habló después de haber dejado el cargo de director técnico del Rebaño (Foto: Juan Carlos Ulate/Reuters)

Tras haber sido despedido como estratega de Chivas, Víctor Manuel Vucetich expresó que el América es el único equipo denominado grande que se mantiene, y que lo dirigiría sin ningún problema gracias a su profesionalismo.

“Hoy en día, el único equipo constante viene siendo el América..... ¡Claro que lo dirigiría!”. Nosotros (los directores técnicos) somos profesionales, porque si no somos profesionales no podemos ir a cualquier equipo”, expresó Vuce en una charla con Miguel Arizpe.

La vida es muy corta para separarse por colores. El Rey Midas es uno de los casos en donde el profesionalismo se antepone al fanatismo. Quizá estas declaraciones sobre un posible momento de dirigir al “odiado rival” sean incendiarias para algún sector chiva; y esto, añadido a que no salió de la mejor manera de la institución, provocará que las reacciones negativas no falten. Sin embargo, no es la primera vez que alguien hace algo así, incluso él mismo conoce lo que es defender colores “contrarios”.

Vucetich logró unas semifinales con Guadalajara y al siguiente torneo fue despedido (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Él es la prueba viviente que se puede enfundar de los colores opuestos. Durante sus primeros años como estratega, Víctor Manuel estuvo al mando de Tigres, mucho antes de cosechar sus logros con Rayados. Fue en 1995 cuando llegó por una temporada (ganó la Copa México de ese año), y en 1999 volvió a una segunda etapa con los felinos.

“Yo dirigí a Tigres y luego a Monterrey. Nosotros somos profesionales, si no fuéramos profesionales, no podríamos ir a cualquier equipo, siempre estás a la expectativa de lo que se pueda presentar y tú tienes que tomar la decisión”, fueron las palabras del estratega en la entrevista.

Quizá los contextos sean opuestos, y quizá los tiempos han cambiado, pero a veces el fanatismo se vuelve estático y cierra algunas puertas. Para algunos está bien, para otros podría ser imperdonable, pero si hay algo de cierto es que el dicho de Vuce no es muy alejado de la realidad: América ha sabido mantener su grandeza mientras que la de los demás es cuestionada por diversas circunstancias.

La rivalidad entre ambos clubes se remonta a décadas atrás (Foto: Twitter/@LineaDeGol2020)

“Nuestro futbol maneja muchas situaciones, los 4 grandes por decir algo, son 4 grandes por que han logrado muchas cosas, pero hay que ver en qué periodos, como fueron esos periodos y ver como están actualmente, quieren retomar ese nivel”

Estas palabras no sentarán bien y menos cuando mencionó que uno de los elementos más representativos del Club Guadalajara, como lo es jugar con puros mexicanos, representa una desventaja. Esto fue una de las cosas que acortaron la tolerancia de la afición con él.

Ahora, con 66 años, Vucetich se encuentra sin equipo y con un amplio recorrido por las canchas mexicanas. El destino de él y el del América parecen lejanos, puesto que Las Águilas se han encaminado de la mano de Santiago Solari, y aunque el deseo del argentino es volver al balompié europeo, su puesto es más solido que nunca.

Si bien se ha cuestionado su vigencia, pues sus últimos éxitos ya son “lejanos”, la experiencias de Víctor Manuel puede ser benéfica para algún otro proyecto, especialmente cuando en el balompié mexicano los procesos para estrategas no son algo precisamente duradero. No se sabe a ciencia cierta en dónde terminara el técnico mexicano, pero el retiro no parece ser una opción que esté contemplando en estos momentos.

