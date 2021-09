AEW All Out 2021: dónde ver el regreso al ring de CM Punk y la pelea de los Lucha Brothers

El "Chicago Made" retornó al pro-wrestling de la mano de AEW. (Foto: @AEWonTNT/Twitter)

All Elite Wrestling celebrará la tercera edición de All Out este domingo 5 de septiembre de 2021, desde el NOW Arena de Chicago, Illinois. La función contará con el retorno a los cuadriláteros de CM Punk, al igual que con nueve luchas adicionales; de las cuales en cuatro de ellas serán defendidos los campeonatos de la compañía, incluido el reto titular de los Lucha Brothers a The Young Bucks.

En suma, el medio The Wrestling Observer reportó que “The American Dragon” Bryan Danielson podría hacer su debut en la empresa durante el pago por ver. Mientras que la gladiadora Ruby Soho ha jugado con la posibilidad de incorporarse a la promoción en este show, mediante la actualización de videos en sus redes sociales.

La transmisión estará disponible en México a través de FITE TV, plataforma que permitirá a los espectadores fuera de Estados Unidos seguir el espectáculo en vivo. El streaming tiene un costo de 19.99 dólares y arrancará en punto de las 19:00 horas (horario del centro de la República Mexicana).

All Out surgió como la contraparte de All In 2018, el pago por evento que estableció los inicios de All Elite Wrestling. (Foto: @AEW/Twitter)

La primera lucha de CM Punk en siete años

Fiel a su estilo, CM Punk decidió regresar a sus orígenes para cambiar esquemas. Después de 2,666 días de su última presentación en un cuadrilátero, se mostró en All Elite Wrestling el 20 de agosto de 2021 para confirmar el nuevo acuerdo a largo plazo que sostendrá con el emporio de Tony Khan.

En el segundo show de Rampage, denominado The First Dance, el gladiador provocó el estallido del NOW Arena y de los miles de fanáticos alrededor del mundo. En medio de su segmento, no pasó por alto las referencias emitidas por Darby Allin en emisiones anteriores de Dynamite y lo desafió a un combate individual en All Out 2021. Ambos han desarrollado su rivalidad durante las últimas dos semanas.

Punk, de 42 años, se medirá a Allin, de 28. (Foto: @allelitewrestling/Instagram)

Allin, que portó el Campeonato de TNT por 186 días antes de ser destronado por Miro, ha encontrado en Sting a un aliado especial que complementa su camino en AEW. Pese a que The Icon reconoció que su compañero se encuentra listo para afrontar el duelo, aseguró que no lo acompañará en ringside durante el esperado mano a mano.

Punk, que perteneció a las filas de Ring of Honor (ROH), Total Nonstop Wrestling (TNA), no compite dentro del circuito luchístico desde el Royal Rumble de 2014; luego de dicha presentación, abandonó la World Wrestling Entertainment. En noviembre de ese año indicó, en el podcast Art of Wrestling de Colt Cabana, que el médico Chris Amman actuó con negligencia cuando evaluó sus lesiones en WWE.

Aludió a una conmoción cerebral y a una infección en la espalda. Este hecho llevó a Amann a interponer una demanda por difamación, que ascendió a los USD 4 millones, contra los dos gladiadores. No obstante, el condado de Cook, en Chicago, resolvió a favor de Punk y Cabana.

En la noche de su debut en AEW, CM Punk regaló barras de helado a todos los fans que se dieron cita en el NOW Arena. (Foto: @AEW/Twitter)

El autodenominado Best in the World también incursionó en las artes marciales mixtas. Firmó un contrato con la Ultimate Fighting Championship, pero cayó en sus dos intervenciones en el octágono: en el UFC 203 y 225 frente a Mickey Gall y Mike Jackson, respectivamente.

En noviembre de 2019 fue contratado por FOX para participar en el programa WWE Backstage. Previo a su vuelta al pro-wrestling, se desempeñó como analista de MMA y como actor; figuró como el protagonista de la película Maldición en el tercer piso y participó en Heels, serie protagonizada por Stephen Amell.

El resto del cartel de AEW All Out 2021

Ocho luchas más integran la cartelera de All Out. En uno de los compromisos estelares, Kenny Omega expondrá el Campeonato Mundial de AEW ante Christian Cage, el hombre que lo despojó del Campeonato Mundial Unificado de IMPACT Wrestling en la primera reyerta en la historia de Rampage.

Sus colegas de The Elite, Matt y Nick Jackson, se someterán a una jaula de acero para intentar retener los Campeonatos Mundiales de Parejas ante los mexicanos Penta El 0 M y Rey Fénix. En la función de hace dos años, los Lucha Brothers vencieron a The Young Bucks bajo la estipulación de la Escalera de la Muerte y retuvieron los Campeonatos de Parejas de Lucha Libre Triple A (AAA).

La rivalidad entre estadounidenses y mexicanos también ha tenido lugar en Lucha Libre Triple A. (Foto: @AEW/Twitter)

Britt Baker pondrá en juego el Campeonato Mundial Femenino de AEW contra Kris Stlatander. La ganadora de este encuentro conocerá a su próxima retadora después del Casino Battle Royale de la velada, en que sólo una de 21 luchadoras buscarán permanecer sobre el cuadrilátero para afianzar la oportunidad titular.

Miro defenderá el Campeonato de TNT con Eddie Kingston. A su vez, Chris Jericho pondrá en juego su continuidad en el pancracio frente a MJF. Mientras que Paul Wight realizará su debut sobre un ring de All Elite Wrestling cuando se enfrente a QT Marshall, representante de The Factory.

En otra confrontación, Jon Moxley se verá las caras con Satoshi Kojima. A la par que una disputa de diez luchadores tendrá lugar en The Buy-In: Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Yuta y Jurassic Express (Luchasaurus y Jungle Boy) chocarán con Matt Hardy, Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) y The Hybrid 2 (Angélico y Jack Evans).

