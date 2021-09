El profundo análisis de Roger Federer sobre cómo las redes sociales afectan a los tenistas

Roger Federer se recupera de la última operación a la que se sometió (Reuters)

Mientras se prepara para regresar al circuito después de su última intervención quirúrgica Roger Federer hizo espacio es un agenda para tomarse un momento y reflexionar sobre las nuevas generaciones del mundo del tenis. Con él, Rafael Nadal y Novak Djokovic cerca de lo que será el final de sus carreras, han surgido varios nombres que parece dominarán los próximos años de la ATP. Pero la preocupación del ex número 1 del mundo se posó sobre todo lo que gira en torno a las grandes estrellas y no tanto en lo deportivo.

El ganador de 20 títulos de Grand Slam hizo hincapié sobre todo en las redes sociales y su impacto en los tenistas. “Los primeros diez años de mi vida no había redes sociales, tal vez solo tenía un sitio web, luego los siguientes diez años las redes sociales estaban en todas partes. No puedo imaginarme atravesando el comienzo de mi carrera con las redes sociales; no tengo ni idea de cómo lo habría manejado”, sostuvo en diálogo con la revista GQ.

En este punto, se apoyó en dos casos recientes: “Estuve siguiendo la increíble carrera de Emma Raducanu en Wimbledon y también a Naomi Osaka estos últimos años; ha sido increíble, ambas historias. Pero duele cuando ves lo que pasa y cuando no se sienten bien. El estrés es tan grande. Y creo que mucho se debe a las redes sociales”.

La japonesa tuvo que alejarse de la competencia para evitar las entrevistas post-partido y aún no ha puesto una fecha de regreso a las pistas, mientras que la joven británica se alzó con el trofeo hace algunas semanas y sus seguidores pasaron de algunos miles a los dos millones.

“Por cada diez comentarios agradables siempre hay un comentario negativo y, por supuesto, ese es en el que te enfocas. Es una situación horrible. Incluso cuando me siento deprimido, sé que necesito actuar de cierta manera frente a la prensa mundial. Debemos recordar que los tenistas son atletas y profesionales, pero también somos humanos”, insistió el suizo de 40 años.

Naomi Osaka tuvo que alejarse de la competencia para no aforntar las conferencia de prensa (USA TODAY Sports)

En la entrevista, Federer aprovechó para hablar sobre el caso de Osaka y pidió que este sea el inicio de un cambio para ayudar a sus colegas: “Creo que los jugadores, los torneos, los periodistas, tenemos que sentarnos juntos en una sala y decir: ‘Está bien, ¿qué funcionaría para ti y qué funciona para nosotros?’ Necesitamos una revolución. O al menos una evolución de dónde estamos hoy. Creo que tenemos que ayudar, entrenar y orientar más a la generación más joven”.

El tenista suizo considerado como uno de los mejores -sino el mejor- de la historia estuvo de baja un año, en el que se sometió a dos cirugías en su rodilla derecha. Regresó esta temporada, pero solo pudo disputar 13 partidos, el último los cuartos de final de Wimbledon. Luego anunció que necesitaba una tercera operación. Si bien no puso fecha para su regreso se estima que no competirá en lo que resta de 2021.

Con respecto a si la próxima generación de tenistas logrará superar a la actual, Roger sostuvo que ellos marcaron un quiebre y que hoy en día todos buscan ser fuertes en cualquier superficie: “Siento que antes había jugadores de cancha dura, de tierra batida y no había tantos jugadores que pudieran jugar en todas las superficies. Los jugadores no perseguían un Grand Slam tras otro como lo hacen hoy y récord tras récord. Hoy en día, esta estrategia es mucho más parte de tu carrera”.

Al ser consultado puntualmente sobre si aparecerá alguien capaz de batir las marcas suyas, de Nadal y de Djokovic, no dudó: “Sí, un jugador nuevo e increíble, creo, romperá nuestra racha de 20 Grand Slams eventualmente, ¡pero no de la noche a la mañana!”.

