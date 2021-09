Maravilla Martínez se enfrentará al británico Brian Rose en su tercera pelea tras su regreso al boxeo: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sergio Martínez sueña con volver a ser campeón mundial (ADRIAN RUBIO/MARAVILLABOX)

Maravilla Martínez, ese boxeador que supo cautivar a los argentinos y a los fanáticos del deporte de los puños, vuelve a subirse al ring a sus 46 años con el objetivo de volver a ser campeón del mundo. Este sábado en la madrugada de Madrid se cruzará con el británico Brian Rose en la Plaza de Toros de Valdemoro.

Martínez, que logró ponerse el cinturón en tres ocasiones como campeón de los pesos superwelter del CMB y mediano del Consejo y la OMB, buscará triunfar para afianzar su posibilidad de buscar una pelea por el título en 2022. El púgil quilmeño está clasificado tercero en el ranking de la WBA.

En diálogo con Infobae, Maravilla expresó su objetivo de volver a ser campeón a los 46 años. “Sé que era difícil con 39 años, con 30, imaginate con 46 ¡Madre de Dios! Pero sea cual sea el rival a enfrentar, en su momento fue Fandino (José Miguel), que después de seis años afuera del boxeo para mí era difícil, luego fue Koivula (Jussi) y también fue difícil, y ahora viene Rose, que también es difícil. Imaginate los campeones, que se pueden dar, en la AMB, Murata (Ryōta), Golovkin (Gennady) o Chris Eubank, cualquiera de los tres están capacitados para liquidarme muy rápido y yo también liquidarlos a ellos”, explicó.

Después de su retiro, Martínez confirmó su regreso al boxeo profesional hace un año, en agosto de 2020, cuando venció por KO al español José Miguel Fandino. Pocos meses más tarde, en diciembre del año pasado, se enfrentó al finlandés Jussi Koivula, a quien también superó por nocaut técnico.

El registro en su carrera, que incluye históricas veladas para el pugilismo argentino como en las que superó a Darren Barker, el irlandés Matthew Macklin, Julio César Chávez Jr. y en la que revalidó su título en el estadio de Vélez ante una multitud frente al británico Martín Murray, tiene un registro de 53 victorias, 30 de ellas por la vía rápida. Su récord se completa con 2 empates y 3 derrotas.

Rose, también conocido como “El León”, tiene en su haber 33 victorias (8 KO), seis derrotas (3 por la vía rápida) y un empate. La pelea, establecida dentro del peso mediano, consistirá en 10 asaltos en un ring montado en la Plaza de Toros de Valdemoro de la comunidad madrileña. El británico de 36 años fue campeón de su país y obtuvo el título mundial de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) de peso superwelter. El nacido en Birmingham ya disputó una pelea en el 2021: el 20 de marzo le ganó al local Jose Manuel Lopez Clavero por decisión unánime de los jueces, en un combate que se llevó a cabo en el Pabellón Municipal de Cataluña.

Maravilla, que supo tener su propio espectáculo de stand up y que también participó de una obra teatral en España, siente que todavía puede hacer historia en el boxeo mundial. Aunque también sabe que en esta disciplina, cualquier cosa puede suceder.

“En el boxeo creo que estoy a una derrota del retiro. También hay que analizar cómo puede ser esa derrota. Gano o me retiro. Por eso dejo absolutamente todo cada día en el gimnasio y cada vez que subo al ring. Por eso subo con alegría porque puede ser la última también. No sé cuándo, pero creo que estoy a una derrota del retiro. Si no, logro el título y adiós”, le dijo a Infobae antes de volver al cuadrilátero.

