Dani Alves terminó con el misterio y anunció la decisión que tomó para el futuro de su carrera

Dani Alves comunicó que no fichará por ningún equipo en lo que resta del año

Una de las grandes incógnitas del fútbol sudamericano por fin ha llegado a su fin. Este viernes, el brasileño Dani Alves comunicó a sus fanáticos cómo seguirá su carrera luego de haber dejado el San Pablo en medio de un conflicto por falta de pago. El futbolista de 38 años explicó, además, las razones en las que basó la decisión que tomó para su futuro inmediato.

El ex jugador del Barcelona y Juventus, entre otros equipos de gran talla mundial, anunció que no fichará por ningún club en lo que resta del año, aunque fue cauto a la hora de dar mayores precisiones sobre su futuro y evitó hablar de un eventual retiro.

“Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, se trata de legado”, escribió en la carta que publicó en su cuenta de Instagram junto a una foto suya en blanco y negro en la que se lo ve sosteniendo una pelota de la que salen llamas.

El jugador de 38 años también intentó calmar las aguas respecto de las versiones encontradas que circularon luego de su abrupta salida del San Pablo: “Es necesario tomar decisiones difíciles, pero como de costumbre, nada en mi vida ha sido fácil. Es solo otra decisión. Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que el capítulo se cerrara sin ninguna interferencia. Sé que se dijeron muchas cosas, pero la verdad es solo una, vine aquí por un sueño y me voy de aquí cumplida”.

El lateral está sin equipo luego de su salida del San Pablo (REUTERS/Nelson Almeida)

Dani Alves llegó al San Pablo en agosto de 2019 y en ese momento firmó un contrato que lo vincularía a la institución hasta diciembre de 2022. En mayo pasado, el equipo que tiene al argentino Hernán Crespo como técnico se consagró campeón del torneo Paulistao y así rompió una sequía de nueve años sin ganar un título y 15 sin quedarse con el estadual.

Luego, el futbolista se fue con su selección a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -donde se quedó con la medalla de oro y amplió su palmarés de 43 títulos que lo convierten en el más ganador de todos los tiempos- y posteriormente fue llamado para disputar las Eliminatorias Sudamericanas. A principios de septiembre, el lateral no volvió a los entrenamientos del san Pablo y desde el club le comunicaron al DT que ya no podría contar más con él.

¿Los motivos? Los representantes afirmaron que Alves no volvería al San Pablo hasta tanto no se saldara la deuda que el club mantenía con él, que ronda los 11 millones de reales (cerca de 2 millones de USD). Ante la actitud del futbolista, la dirigencia fue tajante y tomó la decisión de poner fin al contrato del zaguero.

Flamengo, Fluminense, clubes de México y de Medio Oriente se barajaron como posibles destinos para el histórico futbolista brasileño, pero solo fueron rumores que no llegaron a concretarse. El misterio se resolvió con la confirmación de parte del propio futbolista de que se tomará unos meses descanso antes de definir cuál será su próximo desafío deportivo. Por el momento, el retiro no parece ser una opción.

Con 43 títulos en su haber, Dani Alves es el futbolista más ganador de la historia (EFE/Fernando Bizerra)

La carta completa de Dani Alves:

Vengo aquí para informarles que he optado por no fichar por ningún club durante el resto del año. Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio.

No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, SE TRATA DE LEGADO.

Es necesario tomar decisiones difíciles, pero como de costumbre, nada en mi vida ha sido fácil. Es solo otra decisión. Gracias a todos por su interés, pero me gustaría que el capítulo se cerrara sin ninguna interferencia.

Sé que se dijeron muchas cosas, pero la verdad es solo una, vine aquí por un sueño y me voy de aquí cumplida. Muchas gracias