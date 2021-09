Dani Alves no jugará más en el San Pablo: el origen del conflicto que llevó a la dirigencia a poner fin al contrato del futbolista

Luego de alcanzar los cuartos de final, Dani Alves no defenderá más los colores del Sao Paulo (Foto: REUTERS)

La junta directiva del Sao Paulo organizó una conferencia de prensa en la tarde del viernes para informar que Dani Alves no jugará más para el Tricolor. Tras participar de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la selección de Brasil, el futbolista no volvió a los entrenamientos de su equipo y desde el club le comunicaron al actual director técnico Hernán Crespo que no podrá contar más con el jugador en cuestión.

Los representantes afirmaron que Alves no volverá a aparecer en el Sao Paulo mientras no se salde la deuda que el club mantiene con él, que rondan los 11 millones de reales (cerca de 2 millones de USD). Ante la actitud del futbolista, la dirigencia fue tajante y tomó la decisión de poner fin al contrato del zaguero. Aunque más adelante se logre cancelar el causante de la problemática, el histórico futbolista brasileño no vestirá más la camiseta del cuadro que lo vio nacer.

“Daniel Alves y Miranda estaban al servicio de la selección brasileña y deberían haberse presentado hoy para comenzar a entrenar. Miranda asistió, entrenó con normalidad, pero Daniel Alves no asistió”, comunicó el director de fútbol Carlos Belmonte, en un video difundido en las redes sociales oficiales del club. A su lado se pudo ver al superintendente Rui Costa y el coordinador Muricy Ramalho.

Dani decidió priorizar estar en los Juegos Olímpicos antes que quedarse en el Sao Paulo (Foto: REUTERS)

Belmonte explicó que Sao Paulo hizo una propuesta al jugador la semana pasada, “buscando un entendimiento y liquidación de esta deuda”. La oferta no fue aceptada por los representantes del deportista lo que significó el comienzo del conflicto. El mayor perjudicado de la situación es Crespo que deberá continuar la temporada sin su referente y capitán. Justamente Valdanito se encargó de convencer al jugador de que regrese a la banda derecha y allí fue donde recuperó su alto nivel.

“La negociación seguirá involucrando al departamento legal y al departamento de finanzas. Desde el punto de vista del departamento de fútbol, nosotros tomamos la decisión e informamos al entrenador Hernán Crespo que Daniel Alves ya no estará disponible para jugar en el São Paulo. Siempre vale la pena recordar que São Paulo es más importante que todos nosotros. Todos trabajamos a favor de la institución “, concluyó el director.

Este nuevo capítulo se suma a una larga historia de amor y odio que transitaron el lateral y Sao Paulo en el último tiempo. El jugador fue criticado por la afición del Tricolor cuando abandonó al equipo para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección nacional. Al ganar el oro, respondió diciendo que el club le había fallado, mientras que él nunca le había hecho algún mal a los colores que tanto ama.

SEGUIR LEYENDO: