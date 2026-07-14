Colombia

Pipe Bueno pidió ayuda y ofreció una recompensa para recuperar su billetera: “Más aburrido que un caballo en un balcón”

El músico dijo que la pieza pudo quedar en alguno de los vuelos del fin de semana y difundió una foto para facilitar su identificación, al tiempo que admitió que no sabe en qué punto ocurrió la pérdida

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El cantante afirmó que dará una recompensa económica significativa a la persona que consiga hacerle llegar sus papeles de identificación de regreso - crédito @pipebueno/Instagram

El cantante de regional colombiano Pipe Bueno pidió ayuda a través de sus redes sociales para recuperar su billetera y ofreció una recompensa económica después de perderla durante una conexión que hizo en Bogotá, durante un vuelo entre Orlando (Florida) y Quito (Ecuador).

Producto de un descuido, extravió la billetera en la que guardaba sus documentos de identificación, algo que le generó complicaciones por la importancia de lo que guarda en su interior.

Hasta el momento no se conoce públicamente si el objeto ya apareció ni si alguna persona se comunicó con el cantante para devolvérselo, de acuerdo con Publimetro Colombia. Tampoco se confirmó el lugar exacto en el que se produjo la pérdida durante ese recorrido aéreo.

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“Oigan, estoy como más aburrido que un caballo en un balcón. Triste porque boté la billetera y quiero apelar a todos ustedes y al buen corazón de la gente, porque siempre creo que somos más los buenos y los honestos. Si alguien se encontró una billetera, es azul, Louis Vuitton. Ahorita les voy a dar una foto. Pueden ver mi cédula que está ahí detrás, mi nombre, Andrés Felipe Giraldo Bueno”, expresó en el video difundido en sus historias de Instagram y en una publicación que fue difundida por sus seguidores.

El artista hizo uso de sus redes sociales para pedir ayuda, ofreciendo una recompensa por sus documentos - crédito @pipebueno/Instagram
El artista hizo uso de sus redes sociales para pedir ayuda, ofreciendo una recompensa por sus documentos - crédito @pipebueno/Instagram

Según relató el propio cantante en sus redes sociales, el fin de semana viajó de Orlando a Bogotá y luego a Quito. Su hipótesis es que la billetera pudo quedarse en alguno de esos vuelos. Además, garantizó que la persona que le haga llegar estos papeles será debidamente recompensada.

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“Tengo una recompensa económica muy importante para quien me pueda escribir, si es que la tiene. Tengo ahí todos mis papeles personales, mis tarjetas, el pase, licencia. Bueno, ustedes saben, en una billetera uno a veces ya casi que carga media vida”, expresó.

El pedido del artista fue concreto: solicitó que, si alguien la encontró, revise los documentos para verificar que efectivamente le pertenece y se comunique con él por mensaje directo. Instagram fue el canal que eligió para difundir tanto el video como una fotografía del objeto.

El cantante compartió una fotografía del aspecto de la billetera extraviada - crédito @pipebueno/Instagram
El cantante compartió una fotografía del aspecto de la billetera extraviada - crédito @pipebueno/Instagram

En el mensaje que acompañó el reel, Pipe Bueno insistió en que la devolución tendría recompensa. “Quiero pedirle encarecidamente, por favor, a la persona que se la haya encontrado, que revise los papeles para que verifique mi nombre, que sepa y entienda que le voy a dar una recompensa económica importante por encontrarla y devolvérmela”, afirmó.

Por el momento se desconoce si el artista pudo recuperar sus objetos personales.

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo

La creadora de contenido aseguró que es un tema que tiene que conversar muy bien con el cantante - crédito @latobonshow/IG

Durante su paso por La Tobón Show, el programa de entrevistas conducido por Laura Tobón, la influenciadora reveló que su pareja ya le planteó a su prometida la idea de recurrir a técnicas de reproducción asistida para aumentar las probabilidades de concebir una niña. “Amor, o sea, toca buscar la niña”, le dijo Pipe, según relató la propia Luisa en el programa.

La creadora de contenido explicó que, teniendo dos hijos varones —Máximo, nacido en 2020, y Domenic, nacido en 2022— y una mayor independencia económica que los llevó a radicarse en México; Pipe Bueno consideraba que era momento propicio para intentar concebir una niña.

Pese a ello, la influenciadora fue clara: “En este momento yo no me siento preparada”, admitió, añadiendo que, si la decisión dependiera solo de ella hoy, se quedaría con sus dos hijos. “Yo me quedaría con mis dos varones. O sea, ya”, sentenció. Pese a ello, la paisa señaló que todavía no hay una decisión final al respecto, describiendo el tema como “una conversación que tenemos pendiente en casa”.

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