Quiénes podrían ser los próximos rivales de Andy Ruiz

A finales de 2021 Andy Ruiz pretenderá regresar al cuadrilátero (Foto: Harry How/AFP)

Recientemente el Canelo Team ha tenido actividad arriba del cuadrilátero ya que Óscar Valdez logró retener su título súper pluma del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) ante el brasileño Robson Conceicao.

Por otra parte, Saúl Canelo Álvarez tiene una cita el próximo 6 de noviembre contra el estadounidense Caleb Plant; a pesar de la polémica generada en conferencia de prensa, en donde ambos boxeadores se insultaron e incluso llegaron a los golpes, el combate sigue en pie.

Ahora un integrante más del gimnasio de Eddy Reynoso buscará tener actividad antes de que acabe el año, pues a finales de 2021 Andy Ruiz pretenderá regresar al cuadrilátero y compartir con su público el trabajo acumulado con el Canelo Team.

Luis Ortiz y Charles Martin son las opciones viables que estaría considerando el equipo del Destroyer para agendar un combate a finales de año (Foto: Twitter/@BoxingInsider)

En mayo, El Destroyer volvió a ponerse sus guantes después de la derrota que sufrió a manos de Anthony Joshua, quien lo despojó del campeonato unificado del AMB, IBO, IBF y OMB en la categoría del peso pesado. En una pelea que se alargó a los 12 rounds Ruiz Jr. ganó por decisión unánime a Chris Arreola y con ello retomó su actividad en el boxeo.

Serían dos peleadores del peso pesado los que podrían enfrentar a Andy Ruiz en los próximos meses. De acuerdo con el periodista de ESPN, Mike Coppinger, ya suenan dos nombres para combatir contra el boxeador mexico-americano.

Luis Ortiz y Charles Martin son las opciones viables que estaría considerando el equipo del Destroyer para agendar un combate a finales de año, según explicó Coppinger. Luis Ortiz, también conocido como The Real King Kong, es originario de Cuba, tiene 42 años y tiene un récord de 35 peleas de las cuales 31 son victorias, 26 por nocaut y 5 por decisión.

Andy Ruiz buscará pelear antes de que acabe el año (Foto: Instagram/@caneloteam)

El ex campeón interino de peso pesado de la WBA acudió como espectador a la pelea de Andy Ruiz vs Chris Arreola para averiguar el estilo y calidad con la que regresó El destroyer al ring, según contó el periodista de ESPN, por lo que podría ser el candidato más viable para el compañero de Canelo Álvarez.

Sin embargo, The Real King Kong amedrentó contra Andy Ruiz en el mes de julio, pues anteriormente buscaron acordar una pelea pero el integrante del Canelo Team se negó y el cubano lanzó insultos contra el ex campeón mundial.

“Andy Ruiz dice que no está preparado para pelear con Luis Ortiz, pero sí para enfrentar a Anthony Joshua. Es un descaro. Es un gordo mamón. No me gusta ofender, pero es un llorón (...) Ellos hablan muchas cosas. Mencionan mi nombre, pero lo mencionan a boca cerrada. No son capaces de decidirse a pelear”, aseguró para TUDN.

El pasado 2 de septiembre regresó al gimnasio de Eddy Reynoso para retomar su entrenamiento (Foto: AFP)

La otra opción es Charles Martin, con 35 años edad; su última pelea la tuvo en febrero de 2020, poco antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el COVID-19. En aquella contienda ganó por la vía del nocaut al round 6.

Hasta el momento el estadounidense suma un récord de 28 peleas ganadas, de las cuales 25 han sido por la vía rápida, únicamente ha perdido 2 combates. Según ESPN se tenía contemplada una pelea para octubre, pero al no haber logrado un acuerdo y los pocos días que restan para ese mes, las probabilidades se acabaron; hasta el momento no se tiene nada confirmado pero se espera que en diciembre tenga un combate para cerrar el año, será cuestión de esperar a qué boxeador enfrentará Andy Ruiz Jr.

El pasado mes de agosto el Destroyer se sometió a una cirugía de su rodilla derecha, por lo que fue uno de los motivos más por los que no pactó su pelea en octubre. Estuvo inactivo varias semanas pero el pasado 2 de septiembre regresó al gimnasio de Eddy Reynoso para retomar su entrenamiento.

