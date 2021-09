Canelo Álvarez y su vida después de casado: dónde vive, cómo entrena y su labor como padre (Foto: Instagram/@canelo)

A escasas semanas de que Saúl Álvarez intente convertirse en el primer campeón indiscutido del peso supermedio, el pugilista mexicano vive una nueva etapa de su vida, ya que este 22 de septiembre cumple cuatro meses como esposo de Fernanda Gómez, con quien se casó en mayo de 2021.

A pesar de que ambos ya vivían juntos antes de unirse en matrimonio, el tapatío decidió salir a cámaras y revelar un aspecto más personal de su vida, ya que habló sobre cómo ha cambiado su vida desde aquel día, la relación con su familia y por supuesto cómo lo complementa con su carrera profesional.

El próximo sábado 6 de noviembre se subirá al cuadrilátero para medirse contra Caleb Plant; sin embargo, la concentración para enfrentar al estadounidense no es igual a la de sus comienzos profesionales y eso se debe a la gran unión con su familia y su nuevo matrimonio con Fernanda.

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez se casaron el 22 de mayo de 2021 en la Catedral de Guadalajara (Foto: EFE/Francisco Guasco)

En entrevista para Caras México, el Canelo Álvarez se sinceró sobre su presente marital y explicó cómo es su vida en familia junto a sus hijos y esposa, ya que fue cuestionado sobre cómo complementa su carrera con su vida personal.

“Mi vida en el boxeo es muy rutinaria, porque entreno en la mañana, tarde y noche, pero antes sí me tomaba mucho el papel del campamento. Me iba y dejaba a mi familia tres o dos meses, pero hoy llego a mi casa y ahí me están esperando, todos los días los puedo ver (a su familia)”, afirmó para la revista.

Además, explicó cómo es un día normal en su rutina diaria, donde sorprendió con su dedicación al golf, hobby al que le dedica varias horas al día.

Canelo Álvarez es esposo de Fernanda Gómez desde mayo de 2021 (Foto: Instagram@fernandagmtz)

“Me levanto en la mañana a entrenar, después de ahí me voy a practicar golf, llego a mi casa un rato y en la noche me pongo a correr”, declaró para después mencionar que cada día entrena entre cinco y seis horas boxeo, con el objetivo de mantenerse en forma.

Canelo Álvarez alterna su estancia en dos sedes, pues así como pasa semanas en Guadalajara, Jalisco, el pugilista multicampeón mundial también radica en su nueva casa de San Diego.

“Yo me siento muy tranquilo cuando estoy en San Diego porque estoy en mi campamento, más tranquilo, más relajado, pero estar aquí en el rancho (Guadalajara) también me sienta muy bien, venir a visitar a mi familia, a jugar golf con mis amigos, pero estoy más relajado en San Diego”, reveló para Caras México.

El día que Canelo Álvarez y Fernanda Gómez vacacionaron en Dubái (Foto: Instagram/@canelo)

Además, entre los primeros temas en los que fue cuestionado, Saúl Álvarez no tuvo reparos en revelar cómo es su papel como padre y esposo, por lo que se describió como un hombre detallista y lleno de amor hacia su familia.

“La verdad es que estoy muy contento. Es el amor de mi vida (Fernanda Gómez), siempre lo ha sido. Siempre he sido muy detallista, que flores de repente cuando menos se lo espera, ese tipo de cosas”, esas fueron las palabras con las que empezó a describir su relación.

Respecto a sus hijos, el Canelo afirmó que intenta estar ahí para ellos, incluso con los que no viven con él. “Trato de ser lo mejor y darles lo mejor. A mis hijos que no viven conmigo, que es Ariel y Emily, pues trato de estar ahí, pero a veces es un poco difícil convivir como con María, porque vive conmigo, pero yo como papá trato de dar lo mejor de mi, lo mejor que puedo y estar siempre al pendiente”, sentenció.

