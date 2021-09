“¿Por qué los varones tienen su Mundial y nosotras no?”: las jugadoras de futsal reclaman por una deuda histórica del deporte

Las jugadoras de futsal alzan su voz en reclamo de la organización de un Mundial femenino

En 1989, la FIFA organizó el primer Mundial de futsal masculino. 32 años y nueve ediciones han pasado desde ese momento hasta la actualidad. Por estos días, los varones vuelven a ponerse a prueba en la cita de Lituania, mientras que las mujeres siguen esperando su oportunidad. Es que la versión femenina del certamen nunca se ha organizado y aún no existe un proyecto para llevarla a cabo. Por eso las jugadoras han decidido alzar la voz.

Con un duro comunicado, la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF) ha iniciado una campaña para exigirle a la FIFA que organice un Mundial de futsal femenino. No es la primera vez que este sindicato emprende una iniciativa de este tipo: ya en 2015 habían lanzado el hashtag #WomenPlayFutsalFIFA, alcanzando gran repercusión en las redes sociales, pero sin lograr una respuesta concreta de parte del organismo que rige la disciplina.

“Nos preguntamos cuánto más tenemos que esperar viendo los Mundiales sentadas en el sillón de nuestras casas”, cuestionó Julia Dupuy, jugadora de la selección argentina de futsal. Desde España, donde se desempeña de manera profesional para el Poio Pescamar de la División de Honor, la joven explicó: “No tener un Mundial femenino significa un retroceso para el deporte. Si se quiere hacer una disciplina profesional, tiene que haber uno. Hoy hablamos de nueve Mundiales ya organizados para los varones contra ninguno de mujeres y tampoco se prevé que haya uno. Por eso reclamamos, porque ni siquiera hay un proyecto de que haya uno a futuro ni un plan estratégico de desarrollo como sí han tenido el fútbol 11 femenino o el futsal masculino”.

La carta ya ha sido enviada por las jugadoras al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como así también a otros miembros del organismo que se desempeñan en áreas que tienen injerencia en el futsal femenino. Todos fueron notificados por correo oficial y vía mail, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Julia Dupuy juega en la selección argentina y es una de las voceras de esta campaña

“Maltrato y abandono público”, “Marginadas”, “Relegadas” son algunos de los términos que han utilizado desde la AJFSF para referirse a la situación de las jugadoras. “Las palabras pueden sonar fuertes, pero esto no es más que un acto de desigualdad de género entre tantos que hay hoy en día. En este caso estamos hablando de deporte y de una federación como la FIFA, que tiene un código de ética y de buena gobernanza. Ellos son los primeros en hablar del desarrollo de la mujer y de fomentar el deporte femenino, entonces queda en evidencia que no están cumpliendo con lo que prometen. No estamos rogando nada: hay organismos que son responsables del fomento de la disciplina”, sostuvo Dupuy.

Consultada sobre las causas de la negativa a organizar este Mundial, la jugadora argentina aludió a una posible “decisión política” y a un “desinterés” de parte de los responsables. “También está relacionado con que hay pocas miembros mujeres en la FIFA. Si no hay mujeres hay menos probabilidades de que luchen por nuestros derechos”, agregó.

A nivel mundial, hay 50 países que juegan fútbol sala en la rama femenina. Los más fuertes en la disciplina son España, Italia, Brasil, Ucrania, Rusia, Japón, Portugal e Irán, donde hay ligas profesionales que les permiten a las jugadoras tener contratos y vivir de la práctica deportiva. A falta de un Mundial, hoy en día los torneos por selecciones más importantes se desarrollan a nivel continental con la Copa de Asia organizada por la AFC, la Copa de Europa por la UEFA y la Copa América de CONMEBOL.

La Liga Argentina, por su parte, cuenta con 15 equipos en el Campeonato de Primera División y 23 en la B. Se estima que hay un total de 700 jugadoras inscriptas (cada club debe tener obligatoriamente 5ta, 4ta y 3era categoría, por lo que hay muchas niñas que practican este deporte). La selección argentina tuvo un período de sostenido crecimiento que se vio algo frenado por la pandemia de coronavirus. La coronación de ese proceso fue el subcampeonato conseguido en la Copa América de Paraguay 2019 tras perder la final ante Brasil, que es uno de los mejores equipos del mundo.

El reclamo ha tenido eco en todo el mundo

“Por más que no haya una liga profesional, en Argentina el talento y las ganas de crecer de las jugadoras están. Quizá se necesita más apoyo a nivel de los clubes para que puedan ir convirtiéndose en profesionales, tal como sucedió en el fútbol 11”, reflexionó Dupuy, quien destacó el desarrollo que tiene la disciplina no solo en Buenos Aires -donde se centralizan los torneos más importantes- sino también en provincias como Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, que suelen nutrir al AMBA con sus representantes más talentosas.

La jugadora, que tiene 21 años y que ya pasó por equipos como Boca, Sportivo Barracas, Racing, Olimpus Roma y Noci -los últimos dos de Italia-, destacó el trabajo del entrenador del conjunto nacional, Nicolás Noriega, quien apostó a fomentar a las juveniles y a organizar entrenamientos constantes en el predio de Ezeiza de AFA (no solo antes de los torneos). Además, fue muy crítica de la decisión de la Conmebol de suspender la Copa América, el Sudamericano Sub-20 y la Copa Libertadores a raíz de la pandemia.

Las redes sociales han sido un empuje fundamental para la difusión del reclamo. Jugadoras de países tan lejanos y distintos como Argentina, España, Irán o Japón han unido sus voces y han encontrado eco en medios de todo el mundo. También recibieron el apoyo de sus colegas varones que por estos días están jugando su Mundial en Lituania: varios compartieron el comunicado y replicaron las consignas.

“Tenemos la sensación de que hay muchos que están de acuerdo, y no solo en el ámbito del futsal. Hay gente que quiere una sociedad más igualitaria y un deporte más equitativo, no hace falta que te guste el futsal para apoyarnos y estar de acuerdo con esta lucha”, valoró Dupuy, que se pregunta una y otra vez “¿Por qué hay que reclamar estas cosas en el Siglo XXI? ¿Cuánto más hay que esperar?”.

En Argentina hay más de 700 jugadoras inscriptas en los torneos femeninos de AFA (Copa américa)

El crecimiento de los movimientos de mujeres y de los feminismos alrededor de todo el mundo proponen un campo fértil para las transformaciones en los ámbitos políticos, culturales, sociales y -por qué no- deportivos. Es por eso que la jugadora apeló a estas nuevas sensibilidades a las cuestiones de género para que este reclamo pueda tener una respuesta adecuada.

“Esto le llega a cualquiera. Hay gente que nunca en su vida vio un partido de futsal, ni de varones ni de mujeres, pero cuando les decís que ellos están en su noveno Mundial y que nosotras no tuvimos ninguno, hace preguntas. Esto va más allá de que te importe el deporte o no: es una cuestión de ética y de empatía, por eso este reclamo tiene tanta fuerza. Estamos en el Siglo XXI y ya nos empezamos a cuestionar cosas que antes no. Queremos aprovechar estos momentos de cambio“, concluyó.