Marcar a Messi y en qué club grande de Argentina le gustaría jugar: los sueños de Enoumba, el camerunés que representa a Bolivia

En acción contra Colombia, el día de su debut con La Verde

Luego de 9.300 kilómetros y varios años esperando por este momento, el camerunés Marc Francois Enoumba podría cumplir uno de sus sueños que será marcar a Lionel Messi. El defensor, es el primer jugador africano en jugar para la selección de Bolivia que este jueves visitará a la Argentina por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Messi es el mejor del mundo, lo veía siempre en la tele y jugar contra él va a ser muy especial. Lo admiro mucho, poder tenerlo enfrente en una cancha y marcarlo es algo muy especial para mí. Me gustaría cambiar una camiseta con Messi, o con De Paul a quien también admiro y es un gran jugador”, afirmó en diálogo con Marketing Registrado.

Además, reveló con qué equipo argentino simpatiza: “Me gustaría jugar en el fútbol argentino: yo soy hincha de Boca, me gusta mucho el club”.

Enoumba nació el 4 de marzo de 1993 en Duala, Camerún. Saltó a Sudamérica sin conocer nada, impulsado por un amigo. En su país era un futbolista amateur y debutó como profesional en Bolivia. “Nací en Duala, Camerún, y desde chico soñé con ser futbolista. A los 18 años tuve la suerte de poder integrar un equipo de Primera División en Camerún: ahí debuté y jugué tres años”, agregó.

Su posición original es zaguero central, pero también puede jugar de lateral derecho

“Siempre fue mi sueño salir de Camerún y poder jugar de manera profesional en el exterior, así que agarré la oportunidad y me fui para Bolivia”, confesó.

Sin embargo, tras probar suerte en Bélgica, en Bolivia encontró el camino para forjar su carrera profesional. Viajó desde África gracias a un amigo camerunés que desde hace varios años dirige una escuela de fútbol en Cochabamba. Luego de un proceso de adaptación, empezó a jugar de forma amateur y fue ganándose su lugar.

Su primer equipo en el vecino país fue el Tiquipaya, con el que obtuvo el torneo de la Asociación Cochabambina de Fútbol. Luego jugaron la Copa Simón Bolívar, donde enfrentaron a Always Ready, que al ver su rendimiento lo incorporó en 2017.

Empezó a vivir del fútbol y al ver trunca la chance de ponerse la camiseta de su país, trabajó para poder vestir otra de color verde, pero que pronto le ganó cariño, la de Bolivia. Se nacionalizó y fue convocado por el entrenador César Farías. “Estoy muy feliz de haber recibido ese premio mayor para un futbolista, que es ser convocado a la Selección de Bolivia”, indicó.

Enoumba, rodeado de cuatro uruguayos en el Estadio Centenario (REUTERS/Pablo Porciuncula)

“Me habría gustado defender los colores de Camerún, siempre soñé con eso, pero va pasando el tiempo y las cosas van cambiando: aquí en Bolivia me abrieron la puerta, me dieron mucho cariño y me consideran como un hermano”, destacó.

“Me dieron la nacionalidad, una familia y ser el primer africano en jugar en una selección de Sudamérica es algo muy grande y una responsabilidad”, concluyó.

Desde hace cuatro años que está Always Ready, que ahora es dirigido por el Turco Omar Asad. En el conjunto de la localidad de El Alto (a 34 kilómetros de La Paz), jugó un total de 40 partidos, convirtió 2 goles y brindó dos asistencias.

En esta triple fecha primero fue suplente en el empate (1-1) ante Colombia y reemplazó en ese partido a Diego Bejarano, que salió lesionado. Jugó contra Uruguay en la derrota (4-2), donde fue amonestado. Es posible que Farías lo saque del once inicial contra la Argentina. Bolivia está penúltima en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los titulares que pondría el DT venezolano para enfrentar a la Albiceleste serían: Carlos Lampe; José Sagredo, Luis Haquin, Adriano Jusino, Jesús Sagredo; Leonel Justiniano, Moisés Villarroel; Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo o Ramiro Vaca; Marcelo Martins.

Si se confirma esta alineación, desde el banco de relevos Enoumba esperará tener su chance y poder cumplir con el anhelo de marcar nada menos que a Messi. Además, darse el gusto de jugar su primer partido contra la Argentina en el Estadio Monumental.

