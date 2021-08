De jugador amateur a marcar a Messi: la historia del camerunés que convocó Bolivia y enfrentará a la Argentina por Eliminatorias

El zaguero llegó a Bolivia por la invitación de un amigo y en pocos días tendrá la chance de jugar contra la Argentina y marcar a Leo Messi

Lejos de aquel equipo que hizo historia en las Eliminatorias hacia Estados Unidos 1994 y que consiguió su única participación en un Mundial, la selección de Bolivia busca todas las cartas posibles para intentar dar el golpe y acceder al ansiado quinto lugar en la tabla de Sudamérica que le permita al menos llegar a Qatar 2022 por el repechaje. Entre esas alternativas y con vistas al choque con la Argentina, convocó a un jugador camerunés.

Se trata de Marc Francois Enoumba, defensor de Always Ready, que es el primer jugador africano en jugar con La Verde. Fue convocado por el entrenador César Farías y el futbolista de 28 años se ganó su lugar en el equipo nacional, algo que busco desde hace mucho tiempo y dejó claro cuando consiguió nacionalizarse. Ahora tiene la posibilidad de jugar y si conforma el once inicial frente a la selección argentina, podría marcar a Lionel Messi.

El posteo el día que se formalizó su nacionalidad boliviana

“Hoy se marca un día especial en mi vida, un antes y un después. Oficialmente nacionalizado boliviano, para continuar luchando y dando lo mejor de mí por este país”, escribió Enoumba en su cuenta de Instagram el 23 julio.

Días más tarde, al ser consultado sobre la posibilidad de vestir la casaca nacional, aseguró: “Me gustaría ser convocado, es el sueño de todos los jugadores, ser seleccionado es un premio mayor al esfuerzo que uno hace cada día y yo la verdad que tengo una ilusión muy grande de ser convocado”.

Farías lo siguió al defensor y le dio la gran oportunidad. “El Cuerpo Técnico de la Selección Nacional informa que el jugador de Always Ready, Marc Francois Enoumba, ha sido convocado para encarar la triple fecha de septiembre de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022”, dice el comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El comunicado de la selección boliviana con la convocatoria de Enoumba

Enoumba nació el 4 de marzo de 1993 en Duala, Camerún. Saltó a Sudamérica sin conocer nada, impulsado por un amigo. En su país era un futbolista amateur y debutó como profesional en Bolivia. “Antes de venir a Bolivia fui a Bélgica a probar suerte, pero no fue como esperaba. Luego apareció un paisano mío, Romeo Giscar, quien tiene una escuela de fútbol en Cochabamba donde radica hace muchos años, así que él me alentó a venirme, y me convenció al decirme que había una oportunidad”, contó en una entrevista en el sitio boliviano La Razón.

“Sin conocer nada de Sudamérica y de Bolivia me vine y cuando llegué probé suerte en Wilstermann, aunque tampoco resultó. Efectivamente me sentí mal porque mi desafío de probar suerte al principio no caminaba”, recordó. Pero un torneo en el que enfrentó al propio Always Ready le cambió la vida.

“De pronto cambiaron las cosas, apareció la oportunidad de jugar la Copa Simón Bolívar en el plantel de Tiquipaya, se abrieron las puertas, logramos ganar el torneo de la Asociación Cochabambina de Fútbol y participamos en la Copa. Un día jugamos frente a Always, me fue bien en ese cotejo y prácticamente fue el trampolín para llegar a La Paz”, explicó.

Marc Francois juega como zaguero central y hace cuatro años que está en el Always Ready

Desde hace cuatro años que está Always Ready, que ahora es dirigido por el Turco Omar Asad. En el conjunto de la localidad de El Alto (a 34 kilómetros de La Paz), jugó un total de 40 partidos, convirtió 2 goles y brindó dos asistencias.

La selección del altiplano se medirá el 2 de septiembre con Colombia en su bastión de La Paz, a 3.600 metros de altitud, tres días después jugará en Montevideo ante Uruguay y el 9 visitará a la Argentina en Buenos Aires, en lo que será la vuelta de la Albiceleste al Estadio Monumental luego de cuatro años. También será el primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni de local, luego de obtener la Copa América en Brasil.

En cuanto a la preparación del equipo boliviano, Farías había convocado el último viernes a 25 jugadores. El artillero Marcelo Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro; el guardameta Carlos Lampe, de Vélez Sarsfield, y el mediocampista Ramiro Vaca, recientemente transferido al K Beerschot VA belga, lideran la la nómina a la que se sumó Enoumba.

LOS CONVOCADOS DE BOLIVIA

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Bejarano, Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros (Bolívar), Marc Francois Enoumba (Always Ready), Adrián Jusino, Jesús Sagredo, José Sagredo (The Strongest), Sebastián Reyes (Wilstermann) y Luis Haquin (Deportes Melipilla-CHI).

Mediocampistas: Diego Wayar, Jeyson Chura (The Strongest), Erwin Saavedra, Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL) y Alejandro Chumacero (Unión Española-CHI).

Delanteros: Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz, Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).

SEGUIR LEYENDO: