La Selección de Paraguay intentará nacionalizar a dos futbolistas de Boca Juniors y Racing

Eduardo Berizzo sigue de cerca a dos defensores del fútbol argentino (EFE/ Joedson Alves)

Paraguay está llevando a cabo una irregular Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 que obliga a Eduardo Berizzo a buscar variantes para mejorar el rendimiento y los números para así acercarse al sueño mundialista. Y en esa búsqueda figuran dos futbolistas argentinos que son seguidos por la Albirroja y tienen chances de ser nacionalizados de cara a las próximas convocatorias.

Son los casos de Agustín Sandez, lateral izquierdo de Boca Juniors, y Juan Cáceres, lateral derecho de Racing de Avellaneda. Según confirmó el propio seleccionador argentino en diálogo con el programa Cardinal Deportivo, la federación guaraní intentará naturalizarlos: “Son jugadores de padres paraguayos y han manifestado sus deseos de formar parte. Son futbolistas seguidos por nosotros y forman parte de nuestra elección”. La ascendencia paraguaya de ambos es un elemento vital para el Toto, quien ya se “apropió” de algunos otros futbolistas argentinos.

“Yo encontré y propuse la nacionalización de Andrés Cubas, Gastón Giménez y David Martínez, pero a todo jugador paraguayo que quiera ser parte, no le voy a cerrar las puertas. Tengo la obligación de seguir, la obligación de prestarle atención y de convocarlos si me gustan”, mencionó en una de sus últimas entrevistas.

Gusa Sandez, uno de los seguidos por Berizzo para Paraguay (@fotobairesarg)

Sandez tiene 20 años y está afianzándose en la Primera de Boca con Sebastián Battaglia como entrenador. Había dado sus primeros pasos de la mano de Miguel Ángel Russo, con el que llegó a disputar partidos de Copa Libertadores, pero ahora potenció su nivel con el DT que lo dirigió durante todo el año pasado en la Reserva. El último sábado probablemente haya tenido una de las actuaciones más destacadas como profesional en la victoria ante Rosario Central en Arroyito.

Por su parte, Cáceres (21) es titular hace rato en la Academia, donde se formó como marcador central pero actuó en la gran mayoría de las ocasiones como lateral derecho. Actuó en los dos encuentros por los octavos de final de la Libertadores ante San Pablo (cuando todavía Juan Antonio Pizzi era el técnico) y participó en 7 de los 10 cotejos que se llevan disputados en esta Liga Profesional (los últimos fueron con Claudio Úbeda en el banco).

“Toda mi familia es paraguaya, pero yo nací en Argentina. Mi familia está hace 36 años acá, vinieron a buscar laburo. Hoy estoy gestionando los papeles para la nacionalización (paraguaya). Mis familiares son de General Aquino y mi sueño es vestir la camiseta de la Albirroja”, declaró hace algunos meses tiempo. El manager de la selección albirroja, Justo Villar, manifestó que estaban al tanto de su situación personal pero que no habían tomado contacto con él.

Cáceres, de Racing, apuntado por la Albirroja como posible nacionalizado (REUTERS/Nelson Almeida)

En caso de concretarse, Sandez y Cáceres serían dos nuevos futbolistas que militan o supieron pasar por el fútbol argentino, tales los casos de la última convocatoria en la que figuraron Gustavo Gómez (ex Lanús), Junior Alonso (ex Boca), David Martínez y Robert Rojas (River), y Omar Alderete (ex Huracán y Gimnasia La Plata). Además de Cubas, Giménez, los hermanos Óscar y Ángel Romero, Miguel Almirón, Lorenzo Melgarejo y Tacuara Cardozo.

Mañana Paraguay afrontará un partido clave por la continuidad de Berizzo: desde las 19:30 (hora argentina) recibirá al colista Venezuela en Asunción. Si gana, se posicionará en zona de Repechaje a la espera de lo que haga Colombia frente a Chile. “Tras el partido ante Colombia les repetí a mis jugadores que creo en ellos. Hay que redoblar la convicción en lo que hacemos. Todas las energías están puestas en el partido de mañana. “La confianza tiene que redoblarse. La victoria es necesaria para todos. Todo proceso se debe acompañar con victorias. Soy muy autocrítico con lo que hago”, analizó en la previa el Toto.

