Koeman analizó la salida de Lionel Messi del Barcelona y explicó por qué su equipo puede mejorar sin el astro argentino

Ronald Koeman, el DT del Barcelona, analizó la salida de Lionel Messi al PSG.

Es una temporada muy atípica para el FC Barcelona, una campaña histórica, ya que el club por primera vez en muchos años tiene que afrontar sus compromisos sin la ayuda de Lionel Messi. El astro argentino se marchó al PSG y ha dejado un gran vacío en el Camp Nou. Su salida a golpeado al mundo azulgrana, principalmente a Ronald Koeman, quien sabe que perdió a su máxima figura pero cree que igualmente el equipo puede mejorar.

En una entrevista con Mundo Deportivo en la que repasó la actualidad del Barça y su situación personal, el técnico neerlandés fue consultado sobre la preocupación que le ha generado el adiós de un Messi que hacía un aporte significativo. Aunque desde su óptica, no todo está perdido.

“Desde el primer momento que supimos la noticia de que no seguía fue un palo para todo el mundo, incluido yo porque pierdes al mejor del mundo, pierdes 30 goles o más por temporada y sus asistencias, el contrario tiene miedo si él juega...”, dijo Koeman.

Ronald Koeman dijo que el adiós de Lionel Messi fue "un palo para todo el mundo"

Pero más allá de lo que Leo Messi ofrecí a nivel individual, el DT neerlandés apuntó que su salida puede dar un giro al trabajo colectivo: “Ha costado un par de días reponerse pero no hay más remedio que pasar página y construir cosas más en equipo, dar más importancia a la estrategia para lograr la cantidad de goles que necesitamos para ganar. No obliga tácticamente a jugar diferente pero hay cosas sin balón en que el equipo puede mejorar. No tendremos más la calidad individual de Leo, pero en presionar, en juntarse, el equipo es mejor ahora.”

Por otra parte, Koeman también se refirió a la pérdida de otro peso pesado del ataque: Antoine Griezmann se marchó del Camp Nou para regresar al Atlético Madrid, un movimiento que el estratega culé no pudo evitar porque era necesario para que el club pueda estabilizarse a nivel financiero.

Ronald Koeman también ha perdido a Antoine Griezmann, quien regresó al Atlético Madrid

“Tienes que escuchar al club y apoyarlo en unos momentos delicados en el tema del dinero. Griezmann es un jugador en el Barça con un contrato altísimo y para el club ha sido muy, muy, muy importante dejarlo volver al Atlético y no pagar más un contrato de tres años. Y tú como entrenador dices que quieres ayudar al club, pero necesitas otro delantero. La posición de Antoine nos cuesta cubrirla, pero sobre todo para ayudar al club económicamente ha sido importante su marcha”, explicó.

