Laporta dio detalles de la salida de Messi del Barcelona: su reacción al verlo en el PSG y el hecho que ilustra cómo quedó la relación

Laporta y Messi, juntos, en marzo de 2021. "Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos", dijo el titular del Barcelona sobre el final de la relación (LLUIS GENE / AFP)

Fue el gran golpe del último mercado de pases: Lionel Messi dejó el Barcelona y pasó al PSG como agente libre, a pesar de que tenía un acuerdo verbal cerrado para renovar por dos años con los blaugranas. El Fair Play Financiero que establece la Liga de España y la situación económica del club resultaron los argumentos esgrimidos desde la dirigencia y repetidos por el astro, de 34 años, que se quedó con la sensación de que en la institución que siente como su casa no hicieron todo lo posible para retenerlo.

Pues bien, Joan Laporta, presidente del Barsa, reapareció públicamente en una entrevista con Esport3, y se refirió a la controvertida despedida del ídolo. “Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no había fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y La Liga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación”, explicó, en referencia al aporte del fondo CVC a la competencia de 2.700 millones de euros, algo a lo que se opusieron el Barcelona y el Real Madrid.

También arreciaron las críticas debido a que el delantero terminó diciendo adiós en una conferencia de prensa, sin la chance de poder tomar contacto con el público. “Ya veremos si tiene otra, no hay que descartar nada. Siempre le estaremos agradecidos. Él siempre será del Barça”, señaló. El factor financiero resultó la clave para que el lazo se cortara. Sin embargo, luego de la salida de Messi, el club continuó cortando contratos altos, como el de Antoine Griezmann. Luego de ello, ¿no había lugar para el vínculo de Messi? “Sin Griezmann y con la rebaja de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi. Pero es importante haber bajado la masa salarial porque el curso próximo podremos ser más ambiciosos”, rubricó.

Ante el Reims, Messi jugó su primer partido con el PSG, un hecho histórico que tuvo audiencias récord en España. Uno de los espectadores fue el propio Laporta. Y la imagen no le resultó precisamente atractivo: “He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival... No me gustó verlo con otra camiseta”.

Además, apuntó contra los “beneficios” que recibe el elenco francés, respaldado por fondos qataríes. “Ha saltado todas las normas del Fair Play Financiero. Aparte, la Superliga sigue viva y en proyectos como éste coincido con Florentino Pérez”, subrayó, en alusión al titular del Real Madrid.

Sus palabras llegaron horas después de que Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, tomara distancia, una vez más, de la Superliga. “Un proyecto que ha tratado de dividirnos, de hacernos más débiles, pero han fallado ya que han obtenido justo lo contrario: nos han unido y hecho más fuertes”.

Por último, Laporta ofreció una confesión: “Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi”.

SEGUIR LEYENDO: