La respuesta de Fernando Batista tras ser acusado de llenar los formularios de los jugadores argentinos investigados en Brasil

Fernando Batista, entrenador de las selecciones Sub 20 y Sub 23, fue acusado de haber llenado los formularios de los futbolistas investigados en Brasil (EFE/ José Méndez)

El escándalo de la suspensión del partido de Eliminatorias entre Brasil y Argentina ha sumado un nuevo capítulo este lunes luego de que Fernando Batista, entrenador de la selección Sub 20 albiceleste, fuese señalado como la persona que firmó las declaraciones juradas de los futbolistas que han sido acusados de violar los protocolos de covid-19 en su llegada al país vecino. El DT de las juveniles desmintió de manera terminante haber sido quien presentó esos papeles y dejó abierto un nuevo interrogante.

La cadena O Globo publicó en las últimas horas un extracto de los reportes oficiales de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el organismo cuyos agentes interrumpieron el partido en San Pablo con la intención de llevarse y deportar a Emiliano Dibu Martínez, Christian Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía por presuntamente haber mentido en sus formularios de ingreso a Brasil, omitiendo la información respecto de su reciente paso por Inglaterra y violando así la obligación de cumplir con una cuarentena de 14 días.

“Aclaramos que en la declaraciones de salud de los viajantes no consta que los mismos hayan estado en el Reino Unido en el campo de ‘Historial de viajes’ en los últimos 14 días. Informamos además que todas estas declaraciones fueron llenadas por una única persona: el señor Fernando Ariel Batista, de la Asociación del Fútbol Argentino (...)”, reza uno de los párrafos de este documento.

El documento de Anvisa publicado por O Globo

“Me tomó por sorpresa”, dijo el Bocha, que esta mañana estuvo presente en el predio de River en Ezeiza con el objetivo ver el partido de Reserva entre el equipo Millonario e Independiente. El entrenador de las juveniles, de reciente paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub 23, aclaró que luego de la participación en la cita asiática se tomó unas vacaciones en Estados Unidos y hace una semana regresó a la Argentina, donde cumplió con la cuarentena obligatoria impuesta a los viajeros.

En diálogo con ESPN, Batista explicó: “Primero, yo estaba fuera del país, llegué el domingo pasado de Estados Unidos y hoy pude empezar a tener vida normal luego de la semana de cuarentena. Después, yo no tengo esa facultad para firmar una declaración jurada, yo soy entrenador de AFA, no tengo nada que ver”.

Aunque intentó tomárselo con humor, el entrenador admitió sentir bronca por la aparición de su nombre vinculado a un tema tan sensible. “No toqué Brasil, no toqué Venezuela, estaba en la casa de un amigo en Estados Unidos y después hice cuarentena de una semana. Ayer me senté a ver el partido como todos y después se suspendió”.

El escándalo dentro del campo de juego obligó a suspender el duelo entre Brasil y Argentina (REUTERS/Amanda Perobelli)

De esta manera se reabre el misterio de qué fue lo que realmente ocurrió con las declaraciones juradas de los futbolistas (cuyos originales aún no han salido a la luz) y quién fue efectivamente quién las completó, siendo que esto no puede ser función de un entrenador como lo es Batista dentro de AFA. La definición respecto de la cuestión deportiva, en tanto, ya está en manos de la FIFA.

Cabe recordar que, luego de la escandalosa suspensión del clásico ante Brasil, el vuelo chárter que trasladó a la selección argentina aterrizó a las 0.20 del lunes en el aeropuerto de Ezeiza y el plantel quedó concentrado en el complejo de la AFA pensando en el choque del próximo jueves ante Bolivia en el Monumental, que representará el primer cotejo con público desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Para es encuentro Lionel Scaloni ya no podrá contar con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, quienes ya regresaron a Europa con el objetivo de realizar una cuarentena de 7 días en Croacia para luego sumar a su equipo, el Aston Villa de Inglaterra.

