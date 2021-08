“Nunca he visto nada igual”: la lluvia de elogios que despertó Messi en compañeros y rivales a horas de su estreno en el PSG

Kylian Mbappe, Angel Di María y Lionel Messi, parte del temible poder ofensivo del PSG (Foto: Reuters)

Lionel Messi vivirá sus primeros minutos como jugador del París Saint Germain y se enfrentará a una experiencia completamente nueva para él en sus 34 años. Después de transitar toda su carrera profesional y buena parte de la juvenil como futbolista del Barcelona, Leo esperará que el entrenador Mauricio Pochettino lo tire a la cancha ante el Reims en el Stade Auguste-Delaune II por la 4ª fecha de la Ligue 1 de Francia.

La expectativa en torno a su estreno oficial en su nuevo club es tan alta que las entradas están agotadas desde hace varios días, pero la ansiedad no es una sensación exclusiva de los fanáticos. Sus compañeros no esconden el asombro que les generó en estos primeros 17 días con la indumentaria del PSG. El periodista de Le Parisien Dominique Sévérac afirmó en ese medio que uno de los integrantes de la plantilla soltó un contundente elogio esta semana en la concentración: “Nunca he visto nada igual”. El detalle no es menor si se tiene presente que es una institución repleta de estrellas de la talla de Neymar, Kylian Mbappé o Ángel Di María.

El que se animó a llenarlo de elogios en público ante el citado diario fue Georginio Wijnaldum, capitán de la selección de Países Bajos y una de las grandes estrellas que fichó el club parisino ganándole de mano en la negociación precisamente al Barcelona que por entonces tenía a Messi. “Es un gran jugador, es genial. Estoy muy contento de jugar con él. Es muy humilde dentro y fuera del campo. Trata de ayudar al equipo, de hacernos mejores. Como ser humano, es una persona muy agradable”, lo definió el mediocampista.

Wijnaldum estuvo a punto de ir a Barcelona donde la presencia de Leo era un gran llamador, pero el destino prefirió juntarlos en el PSG: “Tuve la suerte de que viniera Messi. Cuando llegó el PSG, fue mucho más rápido que el Barcelona y decidí no esperar más”.

Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Lionel Messi: la constelación de estrellas que fichó este mercado PSG (Foto: Reuters)

Keylor Navas, ex Real Madrid y actual arquero del equipo de Mauricio Pochettino, también tuvo palabras de simpatía dirigidas al flamante refuerzo que tendrá su bautismo este domingo: “Leo es una gran persona. Lo conocía de las veces que habíamos jugado en contra pero ahora que compartimos tiempo es super bonito porque veo que es alguien humilde, sencillo y trabajador. Tiene un don que Dios le dio diferente a todos los demás, pero en los entrenamientos trabaja mucho y eso nos motiva muchísimo”.

Este encuentro contra Reims esconderá otro interesante atractivo que deberá resolverse sí o sí antes del próximo 31 de agosto. Kylian Mbappé negocia su salida al Real Madrid, pero Pochettino lo tiene en la lista de citados para el duelo de la Ligue 1 y podría verse –¿por única vez?– el emocionante trío ofensivo con Messi y Neymar, quien también fue citado por primera vez en la temporada tras haber tenido más tiempo de preparación debido a su presentación en la final de la Copa América con Brasil.

Mientras los gestos de la gran joya francesa se analizan al detalle para intentar adivinar qué será de su futuro, en las últimas horas compartió una postal que grafica lo que genera Messi: subió una foto con el argentino y distintos emojis relacionados al entrenamiento.

Lo cierto es que el rosarino es una de las cartas que tiene el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para trabar la salida de una de sus perlas. “Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”, había planteado públicamente el qatarí durante la presentación oficial de Messi cuando le preguntaron por el futuro de Mbappé. La llave Messi es el as bajo la manga del PSG al mismo tiempo que el Real Madrid lanza una serie de ofertas de último minuto para intentar fichar al delantero de 22 años que tiene apenas un año más de contrato en tierras francesas.

Pero claro, la emoción por compartir el césped deportivo con el capitán de la selección argentina no es algo propio de sus compañeros de plantel, también los contrincantes desean estar allí. “Nunca hubiera creído que iba a enfrentar a Messi. Pensé que iba a terminar su carrera en el Barça. Y luego vino aquí, es maravilloso para nosotros. Puede hacer lo que quiera con el balón. Si en su cabeza quiere gambetear a todos los demás, lo hace. Él es el único con esta habilidad para eliminar tan fácilmente. Es el mejor jugador del mundo. Es un ídolo para todos. Es un genio, puede decidir el resultado de un juego en cinco segundos. Nunca eh visto nada igual”, lo llenó de elogios el defensor belga del Reims Wout Faes en una nota con L’Equipe. El futbolista de 23 años aseguró que recibió múltiples contactos de sus familiares para pedirle entradas: “Todos mis parientes me dicen: ‘Él va a estar allí'. Nunca había recibido tantos mensajes”.

