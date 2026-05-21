Alcalde de Bogotá entregó detalles de la búsqueda de Yulixa Toloza y la petición que hizo la Policía: “No sabíamos”

Yulixa Toloza desapareció el 13 de mayo de 2026 y su cuerpo fue encontrado el 19 de mayo, en Cundfinamarca - crédito @yulixa.toloza/X

En diálogo con la revista Semana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento quirúrgico en un establecimiento no autorizado en Bogotá. El cuerpo de la ciudadana fue encontrado a un costado de un corredor vial entre Apulo y Anapoima (Cundinamarca).

La víctima fue sacada del lugar por dos sujetos que la trasladaron en un vehículo particular y la llevaron fuera de Bogotá. La paciente evidenciaba un deterioro en su salud posterior a la lipólisis láser que se practicó en el lugar, llamado Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia.

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Según el mandatario local, las autoridades fueron notificadas sobre la desaparición de la mujer dos horas después de que los hombres se la llevaran. De inmediato, iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de la víctima.

Yulixa Toloza fue sacada de Bogotá por dos hombres que la trasladaron en un vehículo particular - crédito X

“Nosotros conocimos la información inicial el miércoles 13 de mayo a las 9:14 vía llamada al 123, donde alertan de la situación. En ese momento, no sabíamos que ella ya había salido de Bogotá, ya la habían sacado, porque al parecer hacia las 7:20 de la noche la sacaron del sitio e inmediatamente la sacaron de Bogotá”, contó Galán al informativo citado.

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Las autoridades empezaron a buscar en la red hospitalaria de la ciudad, esperando encontrar a Yulixa en algún centro asistencial, pero no fue así. Posteriormente, cuando supieron que podía haber sido sacada de Bogotá, expandieron la búsqueda a los municipios cercanos a la ciudad. Según la Policía Nacional, las indagaciones relacionadas con la ubicación del vehículo en el que fue trasladada la ciudadana los llevaron a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, hasta que finalmente fue ubicado en Cúcuta, aunque el cuerpo de la víctima fue encontrado en Cundinamarca.

“Al final del día, los investigadores tenían esa información, ese indicio, con base en la investigación que ellos estaban haciendo y eso llevó a que se enfocara la búsqueda a partir del 15 de mayo fuera de Bogotá, ya no en Bogotá”, detalló.

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El cuerpo de Yulixa Toloza fue encontrado en una vía entre Apulo y Anapoima - crédito Bomberos de Cundinamarca / Suministrado a Infobae Colombia

La petición de las autoridades a la Alcaldía de Bogotá

En medio de las investigaciones y de la indignación que generó el caso de Yulixa, la ciudadanía exigió un pronunciamiento por parte del alcalde. Sin embargo, el mandatario local se abstuvo de dar declaraciones al respecto antes de que se lograra tener información clara sobre la situación.

Esa decisión se basó en una petición expresa de las autoridades. “Claro, hubo gente que decía: ‘¿Por qué no se pronuncian sobre la búsqueda?’ La Policía nos pedía: ‘No se pronuncien, porque no queremos dar pistas, obviamente’”, explicó Galán a la revista.

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Solo hasta el 19 de mayo de 2026, cuando se confirmó el hallazgo del cadáver de la mujer, el alcalde dio declaraciones sobre los hechos. Primero, a través de una publicación en X, informó sobre las actuaciones de las autoridades orientadas a la búsqueda de la ciudadana y sobre el trabajo de la Secretaría de Salud en materia de inspección y vigilancia de establecimientos que ofrecen servicios estéticos en Bogotá.

La publicación de Carlos Fernando Galán mostró nuevos detalles del caso que tenía en vilo a la población - crédito @CarlosFGalan / X

Más tarde, publicó un video en el que confirmó y lamentó el hallazgo del cuerpo de la víctima, asegurando que se trató de un asesinato, perpetrado por personas no capacitadas para la realización de intervenciones quirúrgicas como la que se practicó Yulixa Toloza.

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“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, que en el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca. A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, dijo.