Colombia

Consejo Nacional Electoral encendió las alarmas: creó comisión de cuatro magistrados para revisar los polémicos casos de Atlas Intel

La decisión del organismo surgió tras una Sala Plena marcada por desacuerdos sobre una medida cautelar previamente adoptada contra la firma brasileña

Guardar
Google icon
Sala de reuniones vacía con logo del CNE en la pared. Mesa de madera oscura con sillas, iluminada por luz cenital, mostrando una laptop y una carpeta cerrada.
El Consejo Nacional Electoral definió la creación de una comisión de cuatro magistrados para revisar los procesos abiertos contra la encuestadora Atlas Intel- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el miércoles 20 de mayo una de las sesiones más tensas del periodo, y es que la Sala Plena definió la creación de una comisión de cuatro magistrados para revisar los múltiples procesos abiertos contra la encuestadora Atlas Intel (firma brasileña especializada en estudios de opinión pública y análisis electoral).

La decisión surgió tras una discusión marcada por choques de criterio sobre la medida cautelar que frenó la publicación de estudios de opinión de esa firma. La determinación cautelar, expedida por la magistrada Fabiola Márquez, quedó sin efectos inmediatos por la existencia de un recurso de reposición presentado por los afectados.

PUBLICIDAD

Ese punto encendió el debate interno, pues varios integrantes de la corporación cuestionaron que la decisión saliera sin aval de la Sala Plena y desde una actuación individual de la togada; la jornada avanzó sin votación final sobre la medida, de acuerdo con lo que pudo presenciar el diario El Tiempo.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
La decisión del CNE surgió tras una Sala Plena marcada por desacuerdos sobre una medida cautelar previamente adoptada - crédito Colprensa

El ambiente se mantuvo dividido y la corporación optó por trasladar el análisis del expediente a una comisión especial. Ese grupo tendrá la tarea de revisar los casos acumulados y el trámite del recurso relacionado con la orden de suspensión contra la encuestadora.

PUBLICIDAD

CNE creó comisión para revisar casos contra Atlas Intel

La Sala Plena determinó que el equipo quedará integrado por cuatro magistrados con procesos activos contra Atlas Intel. En la lista aparecen Fabiola Márquez, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero, que deberán revisar los expedientes abiertos en distintas etapas del calendario de investigaciones.

Maritza Martínez aparece como la primera en abrir actuación formal contra la firma brasileña; su investigación se originó hace un mes por encuestas divulgadas en agosto y noviembre de 2025. En su despacho reposan señalamientos relacionados con el cumplimiento de exigencias técnicas y legales del registro de estudios de opinión.

Álvaro Hernán Prada abrió proceso el viernes 15 de mayo por estudios publicados en marzo. A su turno, la magistrada Márquez impulsó la apertura más reciente por una encuesta de abril, expediente que derivó en la medida cautelar que ahora queda en suspenso por el recurso presentado.

La comisión estará integrada por Fabiola Márquez, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero - crédito CNE
La comisión estará integrada por Fabiola Márquez, Maritza Martínez, Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero - crédito CNE

La discusión dentro de la Sala Plena giró en torno a la validez del procedimiento adoptado por Márquez. Un sector de magistrados cuestionó que la orden de suspensión surgiera sin deliberación colectiva, mientras la togada sostuvo que su actuación obedeció a criterios jurídicos dentro de sus competencias.

La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE aportó el soporte principal de la decisión; fue ese órgano el que ya había solicitado en ocasiones anteriores la suspensión de publicaciones de Atlas Intel, aunque sin éxito en trámites previos resueltos por otros despachos.

Informe técnico sustenta posibles incumplimientos de normativa electoral

El informe técnico, al que tuvo acceso el medio en mención, señaló posibles incumplimientos a los artículos 2, 3, 6 y 9 de la normativa sobre encuestas. En el documento se advierte la difusión de resultados sin acreditación plena de requisitos legales y técnicos exigidos para estudios de intención de voto.

La auditoría sobre las mediciones de marzo y abril concluyó que el material correspondía a un sondeo y no a una encuesta en los términos normativos; además, el texto añadió que la divulgación de esos resultados contravino la prohibición prevista en la ley aplicable al sector.

Una ilustración en acuarela muestra un documento con dos gráficos de barra y dos gráficos de círculo, y el sello 'Atlas Intel' en el centro superior.
El caso de AtlasIntel reúne varias investigaciones activas por estudios publicados en distintos meses de 2025 y 2026, lo que llevó a consolidar el análisis en un solo equipo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe también registró seis hallazgos, entre ellos uno calificado como crítico: “Sondeo publicado como encuesta”. Otros puntos incluyeron entrega tardía de información, ausencia de declaración juramentada sobre aportes, inconsistencias en identificación de un candidato, diferencias entre cuestionarios y falta de acreditación de conservación de datos.

De acuerdo con lo que reveló el medio en mención, la comisión calificó el caso como reincidente. En su análisis indicó que AtlasIntel mantuvo la misma metodología pese a requerimientos de corrección emitidos en actuaciones previas; ese elemento, según el documento, reforzaría la existencia de un riesgo vigente al momento de solicitar la medida.

Por su parte, la magistrada Márquez sostuvo en su decisión que los antecedentes técnicos evidencian una situación de alta gravedad institucional. En su argumentación señaló que los hallazgos repetidos sostienen la procedencia de una actuación cautelar frente a la difusión de encuestas sin cumplimiento total de requisitos.

Temas Relacionados

CNEConsejo Nacional ElectoralAtlas IntelMagistrados del CNEColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Iván Cepeda fue ‘acorralado’ por simpatizantes de Abelardo de la Espriella que le reclamaron por su silencio frente a las víctimas de las Farc

Germán Rodríguez, mayor (r) de la Armada Nacional y senador electo por el partido Salvación Nacional, encabezó el episodio al increpar públicamente al candidato oficialista, al que acusó de eludir debates y guardar silencio frente a las víctimas de la extinta guerrilla

Iván Cepeda fue ‘acorralado’ por simpatizantes de Abelardo de la Espriella que le reclamaron por su silencio frente a las víctimas de las Farc

República Democrática de Congo canceló su concentración de tres días y despedida antes del Mundial 2026 por brote de ébola

El programa del combinado africano consistía en tres etapas, iniciando por su país, pasando por Europa y terminando en los paises sede del torneo

República Democrática de Congo canceló su concentración de tres días y despedida antes del Mundial 2026 por brote de ébola

Deportes Tolima “cayó de pie” pese a la goleada de Coquimbo: estas son las posiciones de su grupo en Copa Libertadores

El conjunto ibaguereño comprometió sus aspiraciones de llegar a los octavos de final, pero cuenta con una oportunidad en la última jornada

Deportes Tolima “cayó de pie” pese a la goleada de Coquimbo: estas son las posiciones de su grupo en Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

⁠Esperanza Gómez reveló cuál es su “no negociable” en cualquier grabación de contenido para adultos: “Es un insulto”

Shakira presentó nuevo adelanto del videoclip de “Dai Dai”: uno de los niños de Ghetto Kids Foundation se robó el protagonismo

Marilyn Patiño y Johanna Fadul protagonizaron cruce en redes sociales por rumores sobre Mariana Zapata: “Con esas amigas, para qué enemigas”

La historia de las canciones del Mundial: la era Shakira y el proyecto FIFA Sound (2010-actualidad)

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Deportes

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores

En video: reviva el gol de Carlos Cuesta, defensor de la selección Colombia, con Vasco da Gama en Copa Sudamericana ante Olimpia

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

República Democrática de Congo canceló su concentración de tres días y despedida antes del Mundial 2026 por brote de ébola

Deportes Tolima “cayó de pie” pese a la goleada de Coquimbo: estas son las posiciones de su grupo en Copa Libertadores