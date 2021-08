La fortuna que Lionel Messi le puede hacer ganar a Michael Jordan por el boom que provocó su llegada al PSG

La llegada de Messi generó un boom comercial para el PSG y en ese marco Michael Jordan es uno de los beneficiados

La incorporación de Lionel Messi al PSG produjo una revolución en varios sentidos y uno de ellos es el comercial. La camiseta número 30 con el nombre del crack argentino pasó a ser la más codiciada por los hinchas, que ya invadieron la tienda oficial del club parisino y las ventas se potenciarán durante toda la temporada. En este contexto, uno de los que se beneficiará es Michael Jordan, quien fue la máxima figura de los años dorados de los Chicago Bulls en la NBA y considerado el mejor jugador de básquet de la historia.

El estadounidense, por intermedio de su marca Jordan Brand, tiene un acuerdo junto al club y a Nike para el desarrollo de distintas indumentarias, en este caso todas las camisetas del PSG temporada a temporada. En este convenio, a Air le corresponde el 5 por ciento de la venta de camisetas de la entidad francesa.

Esto le permitirá al actual dueño de Charlotte Hornets recuperar parte de la fortuna que perdió durante el 2020. Por la pandemia y algunos negocios fallidos, pasó de tener un patrimonio de 2.100 millones de dólares a 1.600 millones, según la revista Forbes.

Según un informe, Jordan alcanzará 9,5 millones de dólares si en esta temporada se vende un millón de camisetas de Leo. La cuenta fue tomando como referencia al precio de la camiseta para adulto, USD 187,99.

Por su parte, el medio Básquet Plus indicó que se espera que el PSG venda 2,5 millones de camisetas del astro argentino en el ejercicio 2021/2022. Por lo que el número asciende a 23,75 millones de dólares de ganancias que tendría Jordan.

Leo con la casaca del conjunto parisino en el Estadio Parque de los Príncipes (PSG)

El acuerdo entre PSG y Nike para lucir la marca Jordan Brand comenzó en la temporada 2018/2019 y se extenderá hasta mediados de 2022. En caso de que se renueve el contrato y que se mantenga la misma percepción de ganancia para el referente de la NBA, si se toman los dos años de contrato que firmó Messi con el club parisino, serían 47,5 millones de dólares para el ex escolta de los Bulls.

Todos estos números son proyecciones iniciales y sin que La Pulga haya debutado todavía (se especula que sería este viernes contra el Brest). La suma podría cambiar y crecer durante la temporada, considerando las variables de sus primeros partidos, sus goles y desde ya, la obtención de algún título.

El logo de la marca de Jordan muestra su icónico salto con la silueta del histórico jugador de básquet y como identificación de la firma de indumentaria que él mismo creó en el año 1984. El detalle luce estampado a la derecha de la camiseta, a la altura del escudo, que se ubica a la izquierda.

Messi llegó al PSG como agente libre luego de que extinguió su contrato con el Barcelona el pasado 30 de junio. Al no poder renovar su vínculo con la entidad catalana, emigró hacia París y el club de la capital francesa habría cerrado un contrato de alrededor de 41 millones de dólares por año, según The Associated Press.

Respecto del equipo culé, según un estudio de Brand Finance, las consecuencias económicas por la salida de Messi lo afectaría en una pérdida del 11 por ciento de su capital, un total de USD 160,8 millones.

Si bien el club que preside el qatarí Nasser Al-Khelaifi no escatima en gastos, la incorporación del capitán de la selección argentina resultó un boom comercial. Y en ese contexto uno de los beneficiados es el propio Jordan que se refrota las manos. Un crack le hará ganar millones a otro.

SEGUIR LEYENDO: