La verdad detrás de la cantidad de camisetas de Lionel Messi vendidas por el PSG

Lionel Messi usará la número 30 esta temporada (EFE)

La llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG )ha generado una revolución para le mundo del fútbol y sobre todo para Francia. El argentino, de quien a principios de agosto nadie sospechaba que podría irse del Barcelona, ya se entrena con su nuevo equipo y pese a no haber debutado aún, ya ha cosechado millones de nuevos fanáticos que buscan comprar la camiseta con su apellido.

En el marco de días frenéticos en donde la información sobre el arribo de La Pulga a su nuevo conjunto se apoderó de los principales portales del planeta, en las redes sociales se hicieron eco del dato que indicaba que, supuestamente, en menos de 48 horas el conjunto francés había logrado vender cerca de 832 mil camisetas con la dorsal 30, la que usará Leo. Esa cifra, multiplicada por el valor de venta, daba un resultado de alrededor de 156 millones de euros, por lo que los usuarios ya bromeaban con que el salario anual del futbolista se había pagado en apenas horas.

Sin embargo, todos esos datos distan de la realidad. Este martes, fuentes del PSG le confirmaron a Infobae que si bien todavía no tenían cifras certeras sobre la cantidad de prendas vendidas, sí saben que es “poco probable” que esa cifra de más de 800 mil casacas fuese cieerta, aunque estiman alcanzar números históricos. “Esperamos que sean las mejores ventas de camisetas de todos los tiempos en el PSG”, anticiparon desde el Parque de los Príncipes.

La locura en París por la llegada de Messi al PSG

Estas revelaciones coinciden con las expresadas por Fabien Allègre, director de diversificación de la marca PSG, quien en diálogo con el sitio L’Equipe, contó: ”Es una locura salir con tales cifras. Sí, la tendencia de ventas ha sido fenomenal, pero estamos muy lejos del millón de camisetas vendidas. El trato con Messi se hizo muy rápido, no es algo que pudiéramos haber anticipado. Entonces sí, seguimos siendo ágiles, pero tenemos que ver con los tiempos de fabricación de nuestro socio. Ya sea Nike, Adidas o Puma, todos tienen el mismo enfoque con respecto a la producción y la cantidad de camisetas puestas en el mercado. No somos magos”.

Desde la dirigencia del club francés reconocen que la demanda es enorme y que esperan establecer cifras récord en venta de merchandaising, producto de la contratación de Messi, pero que los tiempos de fabricación hacen que sea imposible satisfacer el mercado por ahora. “Por el momento, solo hemos desvelado dos camisetas (titular y suplente), todavía quedan la tercera y cuarta camisetas por lanzar. Durante las dos últimas temporadas, fue con estos cuatro conjuntos que alcanzamos el millón de camisetas vendidas “, adelantó Allègre.

Para tomar dimensión de la situación es fundamental entender que en la temporada 2017/18 con el fichaje de Neymar, el PSG vendió 800 mil casacas en un año en todo el planeta, de las cuales un tercio tenían el apellido del brasileño estampado. Mientras que en 2019, al asociarse con Jordan Brand, pudieron por primera vez superar las 100 millones de camisetas vendidas. Esto ayuda a comprender que es imposible que en apenas 24 horas se hayan logrado entregar más de 800 mil ejemplares de las 30 de Messi.

Los fanáticos franceses hacen fila todos los días para conseguir su casaca (EFE)

Obviamente la llegada del argentino a París ha disparado el nivel de demanda, a tal punto que el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, confirmó en diálogo con L’Equipe que muchas compañías quieren ser sponsors del equipo: “Si Les cuento la cantidad de llamadas recibidas durante las últimas 48 horas por mí y mi equipo, es increíble. Si les doy los números, es increíble. Yo mismo no lo creo. Sabemos que con Messi tendremos nuevos socios. Todos quieren firmar. Pero nos estamos calmando por ahora. En dos semanas, podemos anunciar los detalles de todo esto”.

Por otra parte, el dinero obtenido por la venta de camisetas no va dirigido a las arcas del club, sino que van dirigido a las marcas de indumentaria: “En este caso el beneficiado es Nike y no el PSG. En la sociedad se ha instaurado que las grandes estrellas de fútbol son capaces de amortizar sus fichajes en tan solo una semana, e incluso en un día, pero nada más lejos de la realidad, los clubes o no perciben absolutamente nada de la venta de sus equipaciones con estos traspasos o solo perciben una cantidad (un 10% aproximadamente) cuando el volumen de ventas es muy elevado”, explicó Toni Roca, experto en derecho deportivo y director del Sports Law Institute, al sitio español AS.

Es por todo esto que la llegada de Messi termina beneficiando a Michael Jordan. Sí, el legendario jugador de los Chicago Bulls de la NBA tiene su propia marca (Jordan Brand) asociada con Nike y con el PSG, por lo que embolsará el 5% de lo recaudado en la venta de indumentaria. Es decir, que recaudará no menos de USD 9,5 millones si las prendas vendidas rondan el millón.

SEGUIR LEYENDO: