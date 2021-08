Lionel Messi se refirió a su futuro: “Lo del PSG es una posibilidad, pero todavía no hay nada cerrado”

Lionel Messi se despidió del Barcelona. Foto: REUTERS/Albert Gea

Las lágrimas, la emoción y el dolor de dejar su casa fue parte de una historia que llegó a su fin. Lionel Messi se retiró del Barcelona y organizó una conferencia de prensa para despedirse de su gente y agradecer el amor incondicional de los aficionados del Culé.

Si bien el astro rosarino dejó en claro que hizo todo lo posible para quedarse y sellar su continuidad en el Blaugrana, el Fair Play financiero evitó el acuerdo y deberá buscarse un nuevo destino. “Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hasta el día de hoy no caigo en la realidad de dejar este lugar y cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y para mí era siempre lo mismo. Ahora es empezar de cero para mí y para mi familia. Estoy seguro de que nos vamos a adaptar, aunque sea un cambio difícil”, reveló en el auditorio del Camp Nou.

“Lo del PSG es una posibilidad, pero a esta altura no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que tuve varios llamados, porque fueron varios clubes los que se interesaron, pero a esta hora no hay nada cerrado”, confesó el delantero que posiblemente continúe su carrera en la entidad de la capital francesa.

“Hoy siento tristeza, porque me tengo que ir de un club que amo en un momento que no lo esperaba. Siempre fui de frente, diciendo la verdad. El año pasado quería irme, éste no. Y por eso la tristeza”, continuó sin ocultar su emoción. Además, también analizó lo que será el Blaugrana después de su salida: “Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo. Los jugadores pasan, pero como dijo Laporta, el club es más importante que cualquiera. Entiendo que al principio será raro que no esté, pero vinieron muy buenos jugadores, otros vendrán, hay una buena plantilla y al final todo se acomoda”.

Con relación a la foto que se tomó con las figuras del PSG durante sus vacaciones, el crack rosarino aprovechó el momento para aclarar todas las hipótesis que se realizaron sobre la imagen: “La foto con los jugadores del PSG fue una boludez. Ya lo habíamos hablado de juntarnos de vacaciones. Nos comimos un asado y compartimos un lindo momento. Todos me decían que vaya para París, pero fue una casualidad. No hay nada raro, ni nada atrás. Fue una foto de un grupo de amigos que compartimos unas vacaciones en Ibiza”.

En otro de los puntos en los que hizo referencia a su futuro, Leo reconoció que todavía no se le pasa por la cabeza un posible retiro. “Gracias a Dios no tuve lesiones graves en mi carrera. Voy a jugar hasta que me de el cuerpo. He tenido a varios compañeros que se han retirado y me han dicho lo difícil que es el día después, porque uno rompe con la rutina que hizo durante toda su vida”, concluyó.

