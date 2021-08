El respaldo incondicional que tuvo Messi en su momento más difícil: Antonela Roccuzzo y sus tres hijos estuvieron en la primera fila

Antonela Roccuzzo, Thiago, Ciro y Mateo Messi, en primera fila durante la conferencia de prensa del padre de la familia

Está claro que este no era su deseo, por eso las lágrimas brotaron con tanta insistencia. Lionel Messi anunció que ya no jugará en el Barcelona, el club al que llegó cuando recién entraba en la adolescencia y en el que brilló durante toda su carrera, y allí estaban su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para brindarle el apoyo que tanto necesitaba.

La joven rosarina y los pequeños se sentaron en la primera fila de un Auditori 1899 del Camp Nou preparado especialmente para la ocasión. Desde allí vivieron todos los detalles de la alocución del delantero, quien confirmó su salida del elenco culé con una profunda tristeza que quedó a las claras por el llanto incontenible que lo acompañó durante todo el evento.

Los tres pequeños deberán mudarse luego de haber vivido toda su vida en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Antonela y los tres niños son el respaldo clave en cada paso que da el futbolista en su carrera. Ahora ellos también deberán enfrentar un drástico cambio en sus vidas. Thiago (8 años), Mateo (5) y Ciro (3) son catalanes y se mudarán por primera vez desde que llegaron al mundo. La familia deberá cambiar su lugar de residencia y adaptarse a una nueva ciudad (todo indica que el destino será París, donde Leo jugará para el PSG).

“Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hasta el día de hoy no caigo en la realidad de dejar este lugar y cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y para mí era siempre lo mismo. Ahora es empezar de cero para mí y para mi familia. Estoy seguro de que nos vamos a adaptar, aunque sea un cambio difícil”, resaltó el rosarino, que no se olvidó del impacto que esta enorme noticia tiene en sus seres queridos.

Cuando Messi se quebró de manera definitiva, fue Antonela quien le acercó un pañuelo de papel hasta el escenario para que se secara las lágrimas. Evidentemente movilizada, ella fue una de las primeras en ponerse de pie durante la ovación cerrada que recibió su marido, la cual duró casi dos minutos de manera ininterrumpida. Sus hijos siguieron todo el detalle de la conferencia, cada uno tranquilo desde sus respectivas sillas.

“Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”, señaló Leo.

El futbolista se mostró emocionado hasta las lágrimas (REUTERS/Albert Gea)

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca me imaginé irme, pero me hubiera gustado despedirme con gente, jugando y con el aliento. En el último tiempo los extrañé mucho. Ya va más de un año y medio que no puedo festejar un gol con los hinchas”, dijo Messi a la hora de confirmar su salida del club.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y otros miembros de la junta directiva del club. Además, participó gran parte del plantel del elenco culé: el entrenador neerlandés Ronald Koeman y los futbolistas Gerard Piqué, Sergi Busquets, Antoine Griezmann y Frenkie De Jong, entre otros. Glorias de la institución como Carles Puyol y Xavi, que compartieron equipos Blaugranas legendarios con Leo, asistieron al evento.

Con la salida del Barcelona ya cerrada, ahora la atención se centrará en saber cuál será el próximo destino del capitán de la selección argentina. El PSG es la opción más firme, aunque él mismo aseguró que aún no hay nada cerrado. Las próximas horas serán claves para conocer cómo continuará la carrera del mejor futbolista del mundo.