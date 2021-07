“Esta es la primera vez que me pasa algo así”: la reacción de Jermell Charlo tras el polémico empate y cómo describió a Brian Castaño

El combate terminó en empate tras un polémico fallo dividido de los jueces (ShowtimeBoxing)

Jermell Charlo y Brian Castaño dieron un verdadero espectáculo en el AT&T Center de San Antonio (EE.UU) que se resolvió con un polémico fallo dividido de los jueces que desencadenó en un empate que no conformó a ninguno de los dos protagonistas. Una tarjeta vio vencedor al argentino (114-113), una igualdad (114-114) y otra triunfador al norteamericano por una diferencia cargada de polémica (117-111).

Mientras que el oriundo de Buenos Aires aseguró que él fue el ganador del combate, a pesar de recibir algunos golpes certeros de su rival, el de Luisiana se lamentó por no haber definido la pelea en el noveno asalto como le habían recomendado desde su esquina.

“El empate no era lo que quería escuchar. En todo caso, gané esta pelea”, aseguró Charlo en la conferencia de prensa posterior y tras retener sus tres cinturones de la OMB, AMB y FIB.

Jermell Charlo consideró que él fue el ganador del combate (ShowtimeBoxing)

Al mismo tiempo, el estadounidense elogió al argentino, dueño del título OMB, y reconoció que, “Brian Castaño es un guerrero duro. Le va a dar problemas a mucha gente, pero como dije… Mi poder es serio en esta división”.

“Lo lastimé mucho más que él a mí”, afirmó Charlo y agregó: “Mi entrenador me dijo que necesitaba un nocaut y yo sabía que él sabía de lo que estaba hablando. Confío en él. Esta es la primera vez que me pasa algo así”, explicó el boxeador que sumó el primer empate en su historial (34-1-1)

“Lanzó un montón de golpes”, consideró sobre el estilo de pelea de Castaño y dejó una reflexión sobre su performance: “Tenía la guardia muy alta. Me estaba moviendo un poco, pero probablemente no fui lo suficientemente activo. Me alegro de haber luchado por la unificación. Es diferente. Todavía tengo mis títulos. No puedo esperar a llegar a casa con mis bebés, tomar un descanso del boxeo y luego volver para ver que sigue. Quiero ser el campeón indiscutible. Eso es lo que quiero. Ese es mi destino”, sentenció.

Brian Castaño y Jermell Charlo afirmaron públicamente que quieren una revancha (Afp)

“Siento que gané más rounds que él. Brian Castaño lo hizo bien, pero siento que presioné mucho más fuerte que él esta noche. Él estaba peleando, no corrió por el ring, estaba tratando de buscarme. Creo que hice una mejor actuación que mucha gente que peleó con él”, consideró sobre el final.

Al igual que El Boxi, Jermell Charlo también afirmó públicamente que espera volver a encontrarse con él dentro de un ring: “Tomaré una revancha. No sé cuándo, pero me encantaría volver allí con él”.

Del otro lado, Castaño remarcó: “En realidad soy yo quien le dará la revancha. Si él no lo quiere, está bien. Pasaremos a la siguiente pelea”.





