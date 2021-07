Qué dijo Scaloni cuando le preguntaron sobre el deseo de Marcelo Gallardo de dirigir a la Selección

Scaloni habló sobre la declaraciones de Gallardo que querer dirigir algún día al seleccionado

Dos días después de su primer título como director técnico, Lionel Scaloni habló sobre lo que significa haber logrado la Copa América con la selección argentina y el valor agregado de cortar una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores. En una entrevista con Radio La Red, el entrenador se refirió a diversos temas y respondió a los comentarios de Marcelo Gallardo de querer dirigir en algún momento al elenco nacional.

Sobre el tema, el DT santafesino sostuvo: “No profundicé en la noticia, pero me parece algo normal la respuesta, para nada descabellada. Al Cholo Simeone y a otros también se lo preguntaron. Yo hubiese dicho lo mismo en esa posición, cómo no me va a gustar dirigirla. Después están todos los comentarios de afuera que pueden tergiversar la cosas, pero yo estoy tranquilo y convencido porque sé cómo son las cosas”.

Sobre el título conseguido aseveró: “Yo no podía prometer que íbamos a traer la Copa, sí que íbamos a dejar todo. Siempre de las derrotas se sacan cosas positivas. Pero ganamos, fue histórico, pero si no ganábamos no tendría que haber cambiado nada por todo lo que dio esta Selección”. Además, subrayó la labor de Lionel Messi por la entrega en el certamen, más allá del talento que suele distinguir al capitán argentino: “Rescato todo lo que le dio Messi al grupo. No tengo palabras para agradecer, no sólo a él sino a todos”.

Scaloni debutó como DT con este cargo y admitió que no le molestó las críticas que recibió por su falta de experiencia. “Lógicamente habrá debate y más en un país que es rico futbolísticamente. A algunos les gustara un tipo de futbolistas, pero yo hago lo que siento y creo que el equipo necesita. No siempre lo que el técnico tiene en mente es lo correcto, nosotros somos flexibles y no tengo ninguna duda en reconocerlo. Cuando era interino jugaba de manera más directa, con otro tipo de jugadores, y al final vimos que los mejores jugaban de otra manera”.

“Con las críticas no tengo ningún problema, nunca voy a enojarme ni a pelear con alguien porque opina de una manera diferente a la que creo porque es algo normal y sabemos cómo es esto. Ni cuando era jugador ni ahora como técnico voy a reaccionar. Lo único que hace es quitarme energía y eso tiene que estar puesto para preparar el equipo y que funcione de la mejor manera. No miro programas, pero hoy se sabe todo a los cinco segundos. Yo no interiorizo en lo que dicen o comentan porque desgasta. Es una crítica que uno la tiene que hacer por equis motivo, pero al final creo que todos están contentos que Argentina salió campeón”, agregó.

Los jugadores lo levantaron a Scaloni por el aire tras la final (REUTERS/Ricardo Moraes)

Uno de los temas de debate más fuerte fue quién era el indicado para jugar como volante central, un puesto que se lo disputaron Leandro Paredes y Guido Rodríguez. “No estoy tan convencido del tema del 5 posicional. Yo creo que un equipo no podés plantearlo alrededor del 5, pero otros entrenadores sí. Nosotros creemos más en el conjunto. De hecho, el equipo ha jugado muy bien con Leandro Paredes y Guido Rodríguez y no tan bien con cada uno”.

Al respecto amplió que “no es cuestión de un jugador, sino con quién lo rodeas. Es evidente que Leandro siempre ha estado con nosotros y ha jugado casi todos los partidos desde que estoy (32 de 34), pero también es evidente que si no lo vemos en condiciones, no solo físicas, jugará el que creemos que está bien. Ellos lo saben y lo tienen asumido, decidimos por el bien de la Selección”.

Acerca del goleador de la final, Ángel di María, aseveró: “Es un chico noble, buen pibe. Con Di María tengo una gran relación desde antes que fuera técnico. Fui de los primeros que le dijo que tenía que seguir estando en la Selección Argentina”.

Y sobre la figura de la Argentina en la final, Rodrigo de Paul, indicó: “Rodrigo se gana el puesto él, y también lo puede perder él. Para nosotros es importantísimo, pero es todo mérito suyo”.

Scaloni admitió que no le molestaron las críticas (REUTERS/Amanda Perobelli)

MÁS TESTIMONIOS DE SCALONI

Jugadores. “Tenemos 28 guerreros que jugaron por los argentinos, eso nos llena de orgullo. La entrega y el sentido de pertenencia no se negocian”

El equipo. “Siempre tiene que tener un equilibrio y una manera como la que creemos. Lo importante es que no hay que bajar la guardia”.

Scalonetta. “Yo no sé quién creo eso, pero se enganchó todo el mundo. Yo soy un cuadrado para seguir las redes. Fue una buena idea, algunos la identifican como si fuera una Ferrari y otros como un Citroen. Es un Fiat Duna, tranquilo y a veces le metemos un poco de gas. Por ahora es un Sdv 1.7 Diesel que tuve”.

Ex campeones y compañeros. “Me llamaron ex jugadores del 86 y del 90 y algunos ex compañeros de mi paso por la Selección. Normalmente gente bien cercana al fútbol y que conoce mucho a la Selección, pero dando ánimos”.

Gesto de Neymar. “Eso habla un poco de lo que es Neymar. Es un gran chico por lo que nos dicen los amigos suyos que tenemos en la Selección a varios. También habla mucho de lo que representa Messi como ícono mundial. Más allá de que fueron compañeros en Barcelona, yo creo que fue a saludarlo porque sentía que Leo merecía ganar algo. Fue a buscarlo porque necesitaba abrazarlo e incluso él se iba a sentir mejor”.

La gente. “Me hubiese gustado parar el colectivo en Ezeiza cuando veníamos, pero en este momento no era viable”.

Europa-Sudamérica. “El fútbol europeo es diferente, pero bajo ningún concepto somos inferiores”.

Scaloni y uno de "sus" jugadores: Nahuel Molina (REUTERS/Diego Vara)

Renovación. “La idea no era destruir lo que se había construido, sino rearmar. Necesitas de los jugadores que han estado, de la gente buena leche y que tiran para adelante. De hecho, algunos quedaron afuera y otros me hubiera gustado que puedan estar. Por ejemplo, Gabriel Mercado nos dio un montón el tiempo que pudo y quedó afuera de la Copa América 2019. Yo no hubiese querido que se baje ninguno, pero varios tomaron la decisión propia y lo hicieron público. Me hubiese gustado tener la posibilidad de hacerlos cambiar de opinión”.

Otros jugadores. “Estamos abiertos a que puedan entrar más jugadores. Tenemos una base que sabe a la perfección lo que nosotros queremos”.

Arqueros. “Con respecto de los arqueros, se nos allanó el camino por el COVID-19 de Franco Armani”.

Exclusiones. “Son decisiones muy difíciles decirle que no van a estar, pero de la única manera es llamándolo, explicando e ir de frente. Es muy difícil que en una selección como la de Argentina puedan jugar todo, por eso hay que tener comprensión con el entrenador y sus compañeros”.

Molina. “Nos había gustado mucho Nahuel Molina y la única manera que podía estar era que se caiga un lateral, por eso tomamos la decisión”.

Dichos de Alfaro a Tite. “No, pero si dijo eso fue porque lo creía, yo no creo que esté mal. Estaban las cámaras, pero no me parece para nada malo. A parte lo tiene que sentir para decir una cosa fuerte así”.

