Argentina enfrentará a Colombia por un lugar en la final de la Copa América donde ya espera Brasil: hora, TV y formaciones

Argentina y Colombia jugarán por un lugar en la final de la Copa América

Desde las 22, Argentina se enfrentará a Colombia por la restante semifinal de la Copa América. El partido, que tendrá el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se podrá seguir por TyC Sports, TV Pública y Directv Sports.

El equipo de Lionel Scaloni está ante la gran oportunidad de volver a ser finalista del continente. Pero antes de pensar en Brasil, que superó a Perú y espera en la definición, deberá dejar en el camino al conjunto cafetero, que viene de vencer en los penales a la selección uruguaya.

Luego de vencer 3-0 a Ecuador con una brillante actuación de Messi, que ya lleva cuatro goles y la misma cantidad de asistencias, la Albiceleste no regresó al país y se quedó en tierra brasileña para preparar el duelo de hoy en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. Como lo expuso en las últimas horas el propio entrenador argentino, la idea no cambiará. “Hay algunos jugadores cansados, con algunas molestias, y vamos a esperar para confirmar el equipo. De todas formas no va a variar la idea que venimos plasmando”, adelantó el DT en la conferencia de prensa virtual que se transmitió por las redes sociales de la Selección.

De esta forma, cuatro serían las dudas que mantiene Scaloni para completar el once inicial que saldrá a la cancha contra Colombia. Por su lesión, casi seguro que Cristian Romero no jugará y el que lo seguirá haciendo será Germán Pezzella. Otras de las posibles variantes está en el lateral izquierdo. Las opciones son: continúa Marcos Acuña o se confirma el regreso de Nicolás Tagliafico. Por último, continúa el interrogante si Leandro Paredes volverá a ser el volante central o su lugar lo ocupará Guido Rodríguez, y si Nicolás González jugará de arranque o ingresará Ángel Di María.

“El objetivo mínimo de jugar los seis partidos ya se cumplió. Ahora queremos estar en la final. Respetamos mucho al rival y sabemos que será difícil. Es evidente el hambre de estos jugadores”, agregó Scaloni, que está a las puertas de disputar su primera final como DT del seleccionado.

Messi lleva 4 goles y 4 asistencias en la Copa América 2021 (EFE)

El rival de Argentina será la Colombia de Reinaldo Rueda, que recuperará a un futbolistas fundamental para el andamiaje del equipo. Juan Cuadrado, que se ausentó en el partido de cuartos de final ante Uruguay por acumulación de amarillas, volverá al primer equipo. El volante de la Juventus, de Italia, disputará su partido número 100 con la casaca de la selección cafetera.

Con David Ospina como figura en varias de las presentaciones del equipo durante la Copa América, Colombia dejó en el camino a Uruguay. Tras igualar sin goles, los colombianos no fallaron en la tanda de los penales y avanzaron a las semifinales del certamen. Para el encuentro de esta noche en la capital administrativa de Brasil, se espera que Rafael Santos Borré y Dúvan Zapata sean los atacantes que intentarán vulnerar el arco que defenderá Emiliano Martínez.

El último antecedente entre ambas selecciones se dio hace casi un mes. Por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, argentinos y colombianos igualaron 2-2 en Barranquilla. Rápidamente, el equipo de Messi se puso en ventaja gracias a los tantos de Cuti Romero, de cabeza, y de Leandro Paredes, que completó una gran jugada individual en el área para estirar la diferencia en el marcador. En el inicio del complemento, descontó Muriel de penal y en tiempo de descuento apareció Miguel Borja para poner el empate final luego de un error de Foyth y una fallida respuesta de Agustín Marchesín.

El historial general lo domina ampliamente la Selección. A más de siete décadas del primer cruce oficial, ya disputaron 39 encuentros, con 19 triunfos para Argentina, 10 empates y nueve victorias para los colombianos. En la Copa América, el último mano a mano fue hace dos años: por la fase de grupos, Colombia ganó 2-0 con tantos de Roger Martínez y Zapata.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina y William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Hora: 22

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia.

TV: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports

