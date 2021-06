El cruce entre dos estrellas de la NBA: la crítica de Pippen a Kevin Durant que desató la furia de la figura de los Brooklyn Nets

Pippen criticó a Durant y el alero de los Nets lo cruzó en las redes sociales

Después de convertirse en uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, Scottie Pippen se transformó en un gran analista del juego y de todo lo que rodea a la mejor liga de básquet del mundo. El seis veces campeón con los Chicago Bulls y gran ladero de Michael Jordan en la conquista de los títulos es uno de los comentaristas más ácidos y siempre se encarga de comparar a los basquetbolistas actuales por sus condiciones y su forma de juego.

En las últimas horas, Pippen se refirió a la actuación de Kevin Durant en la serie que los Brooklyn Nets perdieron ante Milwaukee Bucks por las semifinales de la conferencia del Este en los playoffs. Si bien el elegido Jugador Más Valioso de la liga en 2014 tuvo una performance deslumbrante, el histórico número 33 de los Bulls apuntó contra él y lo comparó con LeBron James.

“KD, por mucho que su ataque fuera genial, fue su peor enemigo porque no supo jugar baloncesto de equipo”, fue el primer análisis que hizo Pippen en una entrevista que le concedió a la revista GQ. “Él intentó ir golpe por golpe. ¿Vieron a LeBron lanzar un tiro así? Él no lo haría, él sería más inteligente”, agregó el ex alero.

Al ser consultado sobre las capacidades individuales de Durant y James, ahí fue donde Scottie profundizó en sus críticas hacia el número 7 de los Nets. “KD puede anotar mejor que LeBron, y probablemente siempre ha sido así. ¿Pero lo ha superado? No. Intentó ganar a los Bucks sólo en vez de usar al equipo. LeBron hubiera descubierto cómo ganarles sin acabar exhausto y quizás sin lanzar el último tiro. Pero LeBron no es KD. KD es un tirador, un anotador, pero no tiene lo que tiene LeBron”.

Durant lideró a los Brooklyn Nets en la serie ante Milwaukee Bucs (Wendell Cruz-USA TODAY Sports)

Una vez que las declaraciones de Pippen se hicieron virales en las redes sociales, Durant aprovechó su cuenta de Twitter para responderle con dureza al hombre que fue clave en los campeonatos que gano Jordan en Chicago y apuntó contra él por un recordado partido de postemporada contra los New York Knicks en el 94 en el que el alero no ingresó a la cancha en los segundos finales porque se enojó con Phil Jackson.

“¿No se negó el gran Scottie Pippen a ir al juego en los segundos finales porque estaba en sus sentimientos de que su entrenador diseñó la jugada para un mejor tirador?”, escribió el dos veces campeón de la NBA con Golden State en referencia a la anécdota que volvió a salir a la luz en el documental The Last Dance, que cuenta la última temporada de los Bulls de Jordan y Pippen y repasa la historia de MJ en Chicago.

Durant le recordó a Pippen un partido en el que no quiso ingresar a la cancha

Pero esa no fue la única respuesta que tuvo Durant contra Pippen. Acto seguido, volvió a dejar en claro su postura. “Este hombre, Scott, también quería disfrutar de su verano, así que decidió rehabilitarse durante la temporada. Hey, Scottie, ¡SEGUÍAN A PHIL, NO A TI!”, enfatizó el alero de Brooklyn y recordó cuando el ex jugador de los Bulls se operó al principio de la campaña 97-98 en lugar de hacerlo en el receso por estar enfrentado a la dirigencia de la franquicia.

Más allá de los comentarios de Pippen sobre el juego individualista de Durant, el jugador de 2.08 metros fue la gran figura de los Nets en la serie ante los Bucks. Ante la baja de Kyrie Irving y con un James Harden diezmado en los físico, Kevin sostuvo a Brooklyn hasta el juego 7. En el último partido, anotó 48 puntos y tuvo el tiro del final para ganar la serie, pero el balón no ingresó y fue el equipo de Milwaukee el que avanzó de ronda.

Otra de las respuestas de Durant a Pippen en Twitter

