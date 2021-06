La histórica noche como arquero, sus ganas de volver a la selección argentina y los dos ídolos del ciclo de Gallardo en River: 15 frases de Enzo Pérez

La experiencia de atajar en un partido de Copa Libertadores en palabras de Enzo Pérez

La figura de Enzo Pérez en el River Plate de Marcelo Gallardo tiene un papel fundamental dentro de la estructura del equipo. Hace poco, el mendocino hizo historia junto a todos sus compañeros luego de derrotar a Independiente Santa Fe por 2-1 al vestirse de verde y pararse bajo los tres palos. Actualmente en pretemporada en Orlando donde todo el plantel se vacunó con la monodosis de Johnson & Johnson contra el coronavirus, el volante recordó la épica que logró en la Copa Libertadores.

En charla con el programa ESPN F12, el arquero inédito del Millonario contó su punto de vista. “No soy de hacer esas cosas que salieron pero era algo anormal, creo que apagaba la tele cuando estaba en casa. Salía en todos lados, aparte no hay que sacarle mérito a todos mis compañeros que hicieron un trabajo magnífico. Aparte hicieron que no le pegaran tanto al arco porque estaban en tres cuartos de cancha y los chicos se tiraban de cabeza para que no vaya al arco”, explicó Enzo desde Estados Unidos.

Y agregó sobre el tamaño del arco cuando salió a entrar de calor en la previa del choque frente a los colombianos: “Enorme. El día anterior habíamos practicado un poco más allá de que no había ninguna confirmación y sobre el final me patearon un poco para agarrarle un poco la medida al arco y ver masomenos con las indicaciones que me fue dando el entrenador de arqueros. Se te hacía enorme porque pateaban y uno pensaba que se iba afuera pero pegaba en el palo o entraba. Fue una experiencia, después de como salió todo con el resultado, linda pero de antemano estaba muy nervioso y con algo de sufrimiento porque no sabía qué podía pasar”.

Enzo Pérez reveló que fue lo más difícil de hacer en su partido como arquero

Por otro lado, recordó el aliento que recibió en la previa de tanto compañeros como seres queridos. “Antes de salir a la cancha me acuerdo los mensajes que me iban tirando mis hijos: ‘Tratá que no te hagan goles’ o ‘tratá de sacarla’. Cuando volví a casa tenían una felicidad enorme y no sólo ellos, mis padres, mis hermanos me felicitaron”, reveló el futbolista de 35 años. Además, rememoró lo que le dijo Marcelo antes de pisar la cancha: “Que Dios me acompañe me dijo Gallardo. Me deseó suerte como todos, no me dijo ningún concepto puntual”.

Para cerrar, hizo un balance del brote de coronavirus que vivió el plantel y dejó un mensaje para cualquier otro club que podría pasar la misma situación. “No le deseo a ningún equipo que le toque pasar lo que vivimos nosotros. Si le llega a pasar, que sea unos minutos como ha pasado en anteriores partidos. Pero 90′, espero que nadie lo tenga que pasar. No es bueno para el fútbol tampoco”, concluyó el experimentado mediocampista.

Enzo Pérez resaltó una y otra vez que el mérito es colectivo más allá de que él estuvo de arquero (Foto: REUTERS)

LAS OTRAS 15 FRASES DE ENZO PÉREZ

• Lo más difícil de atajar sin ser arquero: “Los córners cerrados cuando se te meten todos al área chica es difícil porque no sabes si salir, no salir. A veces la pelota hace un efecto que te hace perder el timing, te chocas con un compañero o se te para un rival adelante. Para mí creo que es lo más difícil”.

• El partido de arquero marcó un antes y un después de su carrera en River: “Puede ser porque es algo inédito. Haber parado por esa secuencia es algo que nadie había pasado anteriormente. Pero nosotros siempre tenemos una mentalidad y una forma de ser que el 100% de las cosas se enfoca en lo grupal y lo colectivo. Si mis compañeros no hubieran hecho el esfuerzo que hicieron porque había que ver las caras de mis compañeros a los 89 minutos que no podían más y seguían corriendo, tirándose al piso, luchando como si el partido recien empezaba. Dejaron la vida por el compañero ya que no había banco de suplentes, a eso hay que darle el mérito”.

• Los consejos de los arqueros del plantel para Enzo: “No sólamente con el Flaco (Armani), también con los chicos que están compartiendo plantel con nosotros, con Beto, con Poroto. Intercambié mensajes preguntando algunas cosas pero tampoco me querían llenar de tantos mensajes porque sabían que iba a ser difícil. Después de ese partido entiendo aún más a los arqueros cuando se paran enfrente del arco”.

• Las lágrimas de emoción luego de ganarle a Independiente Santa Fe: “Antes del partido teníamos una adrenalina muy alta y cuando terminó a mi particularmente me bajó todo. Cuando iba caminando por ahí agradeciendo que había salido todo bien obvio que hubo abrazo con mis compañeros, con Marcelo, con toda la gente que estaba ahí cerca. Habíamos hecho algo que quedó marcado para la historia del fútbol y luego me fui a abrazar con Matías, el de prensa, donde solté algunas lágrimas”.

• Si se siente ídolo de River: “Una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo sientas. Dije muchas veces que no vengo para ser ídolo ni referente. Yo solamente acompaño este proceso, estoy para lo que me necesiten. Escucho, observo y doy mi opinión cuando se me preguntan cosas. Pero creo que la palabra ídolo es muy grande y más en este club”.

• Los dos ídolos del ciclo Gallardo: “Yo porque han estado en difíciles y porque vienen hace muchísimo tiempo en el proceso de Marcelo es Leo Ponzio y Jony Maidana. Son los dos emblemas de este River que he tenido la suerte de compartir el día a día y son jugadores muy importantes. No sé si ellos piensan si son ídolos o no, pero yo como hincha los elijo porque se merecen el máximo respeto por toda la vivencia que han tenido en todo este tiempo”.

• Cosas a mejorar en la pretemporada: “Lo que tenemos es lo que se ve diariamente: tenemos una forma y una identidad que venimos mostrando durante mucho tiempo. Tenemos que mejorar cosas y creo que defensivamente tenemos que mejorar muchas. Cuando digo defensivamente no es sólo recuperar o en sólo los defensores, sino involucrarse un poco más los delanteros, los volantes. Otro punto que vamos a practicar mucho es la pelota parada”.

• ¿Le gustaría ir a la selección Argentina?: “Me sigue latiendo por estar en la selección, es una vivencia. Mientras siga jugando al fútbol voy a tener el sueño de estar en la selección. También hay que respetar las decisiones y los compañeros que hoy están haciendo lo mejor posible. No siendo partícipe de ese proceso, sigo soñando con el llamado y el poder estar. Uno tiene que hacer lo mejor posible en el club y luego el cuerpo técnico decidirá”.

• Si tuvo contacto con Lionel Scaloni o sus allegados: “Desde que está Scaloni no he tenido ningún tipo de contacto con él ni con el cuerpo técnico”.

• Su estado físico comparado al Mundial de Rusia 2018: “Si, me siento mejor que en 2018. Ese semestre cuando termina el año hasta el Mundial, en julio no había llegado bien. Cuando vi el llamado y todo, la cabeza cambia totalmente. Hoy me siento mucho más maduro, mejor, la experiencia hace que uno corra mejor la cancha y me siento mejor”.

• El deseo de retirarse en su primer club: “Lo había dicho anteriormente que mi deseo es retirarme con la camiseta de Maipú, eso es lo que yo pretendo. Es algo que yo deseo y quiero: jugar seis meses con Deportivo Maipú”.

• ¿Jugaría al lado de Enzo Fernández?: “Depende del sistema que quiera utilizar Marcelo y como quiera parar el equipo. Obvio que ninguno de los dos va a tener ningún problema. Con Crespo jugó de cinco y con Beccacece estuvo mucho más suelto si mal no recuerdo”.

• El disfrute de haber ganado la Copa Libertadores 2018 frente a Boca: “Ese momento, ese día y todo lo que vivimos previamente y después, siempre lo digo que al seguir jugando con la adrenalina del día a día todavía no te cae la ficha de lo que se logró. No lo hemos terminado de disfrutar de esa manera que lo tenes que disfrutar. Al seguir compitiendo en un nivel muy alto, es difícil”.

• El posible enfrentamiento con Boca en cuartos de la actual Libertadores: “Obvio que se puede volver a repetir de enfrentarnos con Boca, sumado al de Copa Argentina. Nos tocó un rival durísimo que es Argentinos y creo que van a ser dos partidos a un gran nivel porque los dos proponen y buscan el arco rival con sus diferentes sistemas. Pero si se da, obvio que hay que jugarlo y bienvenido sea. Creo que Boca tiene un rival muy complicado también. Vamos primero con los octavos y si nos volvemos a enfrentar, nuevamente lo jugaremos con pasión”.

• ¿Es River candidato a ganar la Copa con el plantel actual?: “No sé si para ganarla, pero vamos a competir. No es facil ganar la Copa Libertadores, más allá de los grandes papeles que hicimos que quedamos afuera por detalles. Que va a ser difícil, si. Pero tengo mucha fe a este grupo y como nos estamos entrenando con los chicos que subieron para sumar y ganar cosas impresionantes”.

SEGUIR LEYENDO: