El entrenador de Dinamarca reveló el pedido que le hizo Christian Eriksen desde el hospital

Kasper Hjulmand, entrenador de Dinamarca (Reuters)

Kasper Hjulmand habló este domingo en conferencia de prensa, luego del partido entre Finlandia y Dinamarca del sábado que paralizó la Eurocopa por el colapso de Christian Eriksen. El futbolista danés de 29, quien se recupera después de haber sufrido un ataque cardíaco dialogó esta mañana con el técnico y con el resto del plantel.

El seleccionador del combinado europeo había calificado el mismo sábado de experiencia “traumática” lo vivido en la cancha: ”Los jugadores estaban deshechos”, comentó y agregó: “Lo más importante en la vida son las relaciones, la gente que tenemos cerca, la familia y los amigos”.

Ahora, en una nueva charla con la prensa, contó: “Hablamos todos con él esta mañana y vimos su sonrisa en la pantalla. Y entonces, dijo: ‘¿Cómo están? Creo que están peor que yo. Me siento como si tuviera que salir a entrenar ahora’”. A su vez, reveló el pedido que el futb0olista del Inter de Milan les hizo a sus compañeros: “Christian quiere que sigamos jugando, así que lo vamos a hacer. Vamos a jugar por él”.

Por otra parte, Hjulmand fue consultado sobre la decisión de completar el encuentro, pese a que la UEFA les había dado la opción de disputar el tiempo restante este domingo: “Honestamente creo que no deberíamos haber vuelto al campo. Tengo un poco de mala conciencia. Sé que es una decisión difícil, mirando hacia atrás creo que fue una decisión equivocada. Los jugadores estaban en shock, no sabían si habían perdido a su amigo. No deberíamos haber jugado, es una sensación que tengo. Fue una decisión muy dura”.

Eriksen se recupera después del eipisodio cardíaco que sufrió ante Finlandia (Reuters)

El sábado, después de la derrota 1-0, el entrenador había explicado que los jugadores fueron los que tomaron la decisión de saltar al campo de juego nuevamente, una vez que se enteraron que Eriksen estaba recuperado. ”Está claro que no se puede jugar un partido con estos sentimientos. Es increíble que los jugadores salieran en la segunda parte y fueran el mejor equipo. No puedes jugar un partido a este nivel después de ver a uno de tus mejores amigos luchar por su vida”, sentenció.

Hjulmand resaltó que no hay elogio suficiente para su equipo y destacó el orgullo para sus dirigidos. Además, el sábado había remarcado la importancia de Eriksen para el plantel: ”Es una noche dura, todos nuestros pensamientos están con él y con su familia. Christian es uno de los mejores jugadores del mundo, pero todavía es mejor como persona”.

El seleccionador danés reveló entonces que algunos jugadores no se sentían con fuerzas para jugar y que él les dejó libertad de elección. Al término del partido, todos quisieron hablar con sus familias. El capitán Simon Kjaer, que fue cambiado a los 63 minutos, era uno de los más tocados, reconoció el técnico: ”Estaba muy afectado, no podía seguir. Lo comprendo perfectamente. Son muy buenos amigos”.

La Eurocopa se plagó de mensajes en apoyo a Eriksen (Reuters)

Por su parte, el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, reveló que Eriksen sufrió un paro cardiaco y que “estuvo muerto” antes de ser revivido. El profesional de la salud estuvo a cargo de la resucitación cardio-pulmonar que el volante recibió tras desvanecerse durante el partido de la Eurocopa contra Finlandia el sábado.

“Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador”, dijo Boesen este domingo en una conferencia de prensa. “Fue algo breve y crucial”, detalló. Según el comunicado oficial de la Selección de Dinamarca, Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital de Copenhague.

Sin embargo, los médicos todavía no tienen explicación al desvanecimiento que sufrió el futbolista del Inter de Italia: “De momento no tenemos explicación”, afirmó Morten Boesen y agregó: “Es una de las razones por las que sigue hospitalizado, para entender lo que pasó”.

En la misma sintonía, también se refirió al tema Sanjay Sharma, ex médico suyo en el Tottenham: “Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿Qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿Cómo se explica este paro cardíaco?”.

